Blue Origin продала единственный билет на первый пилотируемый полет New Shepard вместе с Джеффом Безосом за 28 миллионов долларов

Частная космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, завершила онлайн-аукцион по продаже единственного места на первый пилотируемый суборбитальный полет в космос многоразовой системы New Shepard — победитель, чьё имя раскроют ближайшие две недели, заплатит 28 миллионов долларов за полет в одной капсуле с Джеффом Безосом и его братом Марком.

Всего в аукционе, который длился чуть меньше месяца, поучаствовало около 7600 человек из 159 стран. Вырученная за билет сумма в полном объеме будет перечислена организации Club for the Future, которую Blue Origin создала два года назад для подготовки молодых квалифицированных специалистов в области космонавтики и инженерии.

The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://t.co/5Vc8IvWxJR pic.twitter.com/IlGbgOFmhx

— Blue Origin (@blueorigin) June 12, 2021