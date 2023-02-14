Солнечные батареи из лунного грунта — Blue Origin Джеффа Безоса создала инновационную технологию для межпланетной экспансии человечества

Изобретение Blue Origin может сыграть ключевую роль в поддержке будущих лунных миссий программы Artemis.

Исследователи десятилетиями говорили об использовании лунного реголита в качестве материала, из которого можно создать солнечные батареи, ведь он содержит все необходимые вещества: кремний, железо, алюминий и т.д. После того как в рамках миссии «Аполлон» на Землю доставили лунную почву, появились сотни тематических исследовательских статей и относительно скромные инженерные разработки.

То есть убедительных доказательств изготовления солнечных батарей из лунной пыли так и не появлялось — но все изменилось в прошлую пятницу. Blue Origin скромно сообщила в блоге, что в рамках собственной двухлетней программы Blue Alchemist, научилась производить солнечные батареи и электрические провода из материала, имитирующего состав лунной пыли.

Инженеры космической компании Джеффа Безоса использовали процесс под названием «электролиз расплавленного реголита», где к материалу, имитирующему состав лунного реголита подавался постоянный электрический ток при температуре 1600°C. Благодаря этому из материала удалось отделить железо, кремний и алюминий. Blue Origin говорит, что выработала кремний с чистотой более 99,999%.

Побочным материалам из реакции тоже нашлось применение – их использовали для изготовления некоторых элементов солнечных батарей, а также защитного стекла, которое позволит устройствам находиться на поверхности Луны десятилетиями.

Такой подход не только избавит исследователей Луны от потребности в импорте материала, но и будет экологичен в использовании — без выбросов углекислого газа и химикатов, а также не потребует воды.

Blue Origin недавно создала два отдельных подразделения: одно занимается космическими системами, такими как станция Orbital Reef, а другое исключительно деятельностью на Луне. Компания уже много лет нанимает профильных сотрудников, и похоже ведет активную работу «за кулисами» — например над проектом Blue Alchemist.

Так или иначе, интересно, как на технологию отреагируют в NASA — у космического агентства с Blue Origin сложились неоднозначные отношения. Хотя NASA все еще поддерживает космическую станцию Orbital Reef и будет использовать New Glenn для отправки научной миссии на Марс, Blue Origin протестует по поводу решения агентства полностью передать SpaceX контракт на $2,9 миллиарда в рамках программы Human Landing System.

Источник: Arstechnica, Engadget