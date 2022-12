Artemis I: как лунная миссия NASA стала успешной и почему к этому шли долгие 50 лет

В воскресенье космический корабль «Орион» красиво приводился в Тихом океане и ознаменовал успешное завершение миссии Artemis I — 25-дневного космического полета, доказавшего, что NASA готово снова отправлять людей в глубокий космос. Пересказываем материал, который написал редактор по космической тематике Ars Technica Эрик Бергер.

Последняя миссия «Аполлон» состоялась в 1972 году и с тех пор, в течение почти полувека, никакого прогресса в возвращении людей на Луну так и не произошло. Процесс в программах NASA протекал довольно вяло и был политизирован. Пока в воскресенье, 11 декабря 2022 года, не привел агентство, США и десятки других стран, участвующих в программе Artemis, до того момента, когда их программа исследования далекого космоса человеком стала очень даже реальной.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022