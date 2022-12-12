Artemis I: как лунная миссия NASA стала успешной и почему к этому шли долгие 50 лет

В воскресенье космический корабль «Орион» красиво приводился в Тихом океане и ознаменовал успешное завершение миссии Artemis I — 25-дневного космического полета, доказавшего, что NASA готово снова отправлять людей в глубокий космос. Пересказываем материал, который написал редактор по космической тематике Ars Technica Эрик Бергер.

Последняя миссия «Аполлон» состоялась в 1972 году и с тех пор, в течение почти полувека, никакого прогресса в возвращении людей на Луну так и не произошло. Процесс в программах NASA протекал довольно вяло и был политизирован. Пока в воскресенье, 11 декабря 2022 года, не привел агентство, США и десятки других стран, участвующих в программе Artemis, до того момента, когда их программа исследования далекого космоса человеком стала очень даже реальной.

Splashdown. After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

Фальстарты

Некоторое время, после последней миссии «Аполлон», президенты США и руководители NASA были сосредоточены на исследовании человеком низкой околоземной орбиты, разработке американского космического шаттла и планах строительства большой космической станции.

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В 1989 году президент США Джордж Буш (в 20-ю годовщину посадки «Аполлона-11») объявил о запуске Инициативы по долгосрочному исследованию глубокого космоса человеком. План заключался в строительстве американской космической станции, а затем и базы на Луне. Впрочем, некоторые сотрудники NASA, в том числе тогдашний руководитель Дик Трали, раскритиковали идею Буша. В агентстве заволновались, что планы по Луне нарушат работу космической станции, и опубликовали исследование, доказывающее, что инициатива президента обойдется в пол триллиона долларов или больше.

Конгресс в то время не имел таких финансовых возможностей, поэтому планы забросили на полтора десятилетия, пока сын не решил «воскресить» инициативу отца. Младший Джордж Буш задумал смелый план возвращения людей на Луну, а впоследствии и полетов на Марс. Так появилась программа «Созвездие» (Constellation), которую довольно неплохо приняли в аэрокосмическом сообществе.

Новый администратор NASA Майк Гриффин выбрал большую и особенно дорогую архитектуру для полетов на Луну — ракеты Ares I и Ares V. Международные инвесторы программу в большинстве своем игнорировали, а президент и конгресс не слишком боролись за полноценное функционирование, которое помогло бы «Созвездию» выжить.

В начале февраля 2010 года программа была официально свернута решением 44-го президента США Барака Обамы в связи с пересмотром подхода к реализации космических миссий и недостатком финансирования, вызванным мировым финансовым кризисом и рекордным дефицитом бюджета США.

Однако тогда Конгресс вмешался и спас космический корабль Orion (изначально в документах NASA его называли CEV — Crew Exploration Vehicle, пилотируемый исследовательский корабль), и разработал дизайн новой ракеты, Space Launch System.

В общей сложности на развитие всех предыдущих программ ушло много лет и стараний людей, а также 30 млрд долларов.

В конце 2017 года вице-президент США Майк Пенс объявил, что NASA все-таки высадит людей на Луну, а в 2018-2019 годах активизировались разработки новой программы под названием “Артемида” (Artemis) — далекой от идеала, но более чем функциональной.

Проект ориентировался на предыдущие неудачи: в то время как программа Constellation имела чисто управляемую государством архитектуру, Artemis все больше опиралась на коммерческое пространство. Также программа предусматривает международное сотрудничество с самого начала через ряд двусторонних соглашений, известных как Соглашения Артемиды. И по состоянию на 2023 год программа полностью профинансирована.

«Пятьдесят лет назад мы отправились на Луну как страна, как правительство. А сегодня мы направляемся туда с международными и коммерческими партнерами», — сказал глава NASA Билл Нельсон в воскресенье после приземления Orion.

Объединение сил

В программе еще предстоит решить много технических задач, включая разработку и испытание сложного посадочного модуля SpaceX Starship, а также работу Axiom над скафандрами, способными работать в лунной среде. Оба контракта, заключенные в 2021 и 2022 годах, вероятно, потребуют времени и терпения, чтобы достичь результата.

Artemis II вряд ли совершит полет раньше 2025 года, а фактическая посадка на Луну состоится не раньше этого десятилетия, возможно, в 2027 или 2028 годах.

Две предыдущие программы, которые пытались запустить после «Аполлона» терпели неудачи, то из-за отсутствия политической поддержки, то из-за отсутствия финансирования. Artemis — другая, потому что у проекта есть все это. Практически все аспекты «небосвода космической политики» — Белый дом, Конгресс, международные союзники, традиционная аэрокосмическая промышленность, коммерческое космическое пространство и общество — сходятся с широкими целями Артемиды. Такой поддержки для подобной программы не было с 1960-х годов и «Аполлона».

«Вы видите объединенную общей целью нацию. NASA – внепартийны. А радикалы и демократы объединяются, чтобы нас поддержать», — сказал Нельсон.

Координация программы

NASA также принимает меры для решения одной из последних серьезных проблем с Artemis — нехватки координации. Космический центр Джонсона в Хьюстоне отвечает за Orion и обучение астронавтов, Центр космических полетов Маршалла на севере Алабамы строит ракету SLS и управляет разработкой лунного посадочного модуля, космический центр Кеннеди запускает миссии — в результате несколько организаций и внешних советников раскритиковали NASA в отсутствии офиса для координации множества элементов, которые будут включены в миссию.

К примеру, Офис генерального инспектора NASA недавно заявил:

«В отличие от первых миссий экипажа на поверхность Луны в рамках программы «Аполлон», у NASA нет общего руководителя программы, наблюдающего за миссиями «Артемида», или главного подрядчика, как в программе «Space Shuttle».

Беспокойство состоит в том, что без такого руководителя программе не хватало бы сплоченности и происходила бы борьба за влияние. Однако недавно проблема разрешилась.

Майк Сарафин, старший инженер NASA, успешно работавший руководителем миссии Artemis I, станет «менеджером по развитию миссии» Artemis III. В интервью Сарафин сказал, что офис программы Artemis остается в стадии разработки, и он пока не хочет обсуждать детали. Однако похоже, что именно он будет заниматься общим планированием и координацией сложного полета на поверхность Луны, объединяя под одной крышей ракету SLS, космический корабль Orion и программы Human Landing System.

Сарафин кажется отличным выбором для руководства разработкой Artemis III. Он успешно «присматривал» за первой миссией, столкнувшейся с многочисленными задержками, трудностями с заправкой и несколькими ураганами. Несмотря на это, он и его команда вернули домой космический корабль в отличном состоянии, достигшем или даже превысившим все свои цели, приземлившись в океан в воскресенье.

Некоторые также критикуют «Артемиду» за дублирование «Аполлона». Критика может быть заслуженной, если программу прикроют через несколько миссий. Однако учитывая ее широкую поддержку, у NASA теперь есть надежный путь не только к исследованию Южного полюса Луны, но и возможности жить и работать в далеком космосе и, наконец, отправить людей глубже в Солнечную систему.

«Мы сделали невозможное. Теперь мы делаем это снова, но с другой целью. В этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы научиться там жить, работать, творить», — комментирует Нельсон.

Источник: Arstechnica