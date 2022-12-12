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Artemis I: как лунная миссия NASA стала успешной и почему к этому шли долгие 50 лет

Artemis I: как лунная миссия NASA стала успешной и почему к этому шли долгие 50 лет

В воскресенье космический корабль «Орион» красиво приводился в Тихом океане и ознаменовал успешное завершение миссии Artemis I — 25-дневного космического полета, доказавшего, что NASA готово снова отправлять людей в глубокий космос. Пересказываем материал, который написал редактор по космической тематике Ars Technica Эрик Бергер.

Последняя миссия «Аполлон» состоялась в 1972 году и с тех пор, в течение почти полувека, никакого прогресса в возвращении людей на Луну так и не произошло. Процесс в программах NASA протекал довольно вяло и был политизирован. Пока в воскресенье, 11 декабря 2022 года, не привел агентство, США и десятки других стран, участвующих в программе Artemis, до того момента, когда их программа исследования далекого космоса человеком стала очень даже реальной.

Фальстарты

Некоторое время, после последней миссии «Аполлон», президенты США и руководители NASA были сосредоточены на исследовании человеком низкой околоземной орбиты, разработке американского космического шаттла и планах строительства большой космической станции.

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Шоста та остання за програмою "Аполлон" висадка людей на Місяць. На фото — командир космічного корабля «Аполлон-17» Юджин Сернан.
Шестая и последняя по программе «Аполлон» высадка людей на Луну. На фото — командир космического корабля «Аполлон-17» Юджин Сернан.

В 1989 году президент США Джордж Буш (в 20-ю годовщину посадки «Аполлона-11») объявил о запуске Инициативы по долгосрочному исследованию глубокого космоса человеком. План заключался в строительстве американской космической станции, а затем и базы на Луне. Впрочем, некоторые сотрудники NASA, в том числе тогдашний руководитель Дик Трали, раскритиковали идею Буша. В агентстве заволновались, что планы по Луне нарушат работу космической станции, и опубликовали исследование, доказывающее, что инициатива президента обойдется в пол триллиона долларов или больше.

Конгресс в то время не имел таких финансовых возможностей, поэтому планы забросили на полтора десятилетия, пока сын не решил «воскресить» инициативу отца. Младший Джордж Буш задумал смелый план возвращения людей на Луну, а впоследствии и полетов на Марс. Так появилась программа «Созвездие» (Constellation), которую довольно неплохо приняли в аэрокосмическом сообществе.

Новый администратор NASA Майк Гриффин выбрал большую и особенно дорогую архитектуру для полетов на Луну — ракеты Ares I и Ares V. Международные инвесторы программу в большинстве своем игнорировали, а президент и конгресс не слишком боролись за полноценное функционирование, которое помогло бы «Созвездию» выжить.

Порівняння Арес V (ліворуч) та Арес I (праворуч)
Сравнение Ares V (слева) и Ares I (справа)

В начале февраля 2010 года программа была официально свернута решением 44-го президента США Барака Обамы в связи с пересмотром подхода к реализации космических миссий и недостатком финансирования, вызванным мировым финансовым кризисом и рекордным дефицитом бюджета США.

Однако тогда Конгресс вмешался и спас космический корабль Orion (изначально в документах NASA его называли CEV — Crew Exploration Vehicle, пилотируемый исследовательский корабль), и разработал дизайн новой ракеты, Space Launch System.

NASA впервые запускает SLS — сверхтяжелую ракету-носитель за $11 млрд, разрабатываемую с 2011 года для экспедиций на Луну и Марс [Обновлено: запуск отменили]

Оріон CEV дизайн в 2009 році
Orion CEV дизайн в 2009 году

 

В общей сложности на развитие всех предыдущих программ ушло много лет и стараний людей, а также 30 млрд долларов.

В конце 2017 года вице-президент США Майк Пенс объявил, что NASA все-таки высадит людей на Луну, а в 2018-2019 годах активизировались разработки новой программы под названием “Артемида” (Artemis)  — далекой от идеала, но более чем функциональной.

NASA провело тест процедуры заправки и обратного отсчёта ракеты Space Launch System
Space Launch System — двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, разработанная NASA для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты.

Проект ориентировался на предыдущие неудачи: в то время как программа Constellation имела чисто управляемую государством архитектуру, Artemis все больше опиралась на коммерческое пространство. Также программа предусматривает международное сотрудничество с самого начала через ряд двусторонних соглашений, известных как Соглашения Артемиды. И по состоянию на 2023 год программа полностью профинансирована.

«Пятьдесят лет назад мы отправились на Луну как страна, как правительство. А сегодня мы направляемся туда с международными и коммерческими партнерами», — сказал глава NASA Билл Нельсон в воскресенье после приземления Orion.

Объединение сил

В программе еще предстоит решить много технических задач, включая разработку и испытание сложного посадочного модуля SpaceX Starship, а также работу Axiom над скафандрами, способными работать в лунной среде. Оба контракта, заключенные в 2021 и 2022 годах, вероятно, потребуют времени и терпения, чтобы достичь результата.

Artemis II вряд ли совершит полет раньше 2025 года, а фактическая посадка на Луну состоится не раньше этого десятилетия, возможно, в 2027 или 2028 годах.

Две предыдущие программы, которые пытались запустить после «Аполлона» терпели неудачи, то из-за отсутствия политической поддержки, то из-за отсутствия финансирования. Artemis — другая, потому что у проекта есть все это. Практически все аспекты «небосвода космической политики» — Белый дом, Конгресс, международные союзники, традиционная аэрокосмическая промышленность, коммерческое космическое пространство и общество — сходятся с широкими целями Артемиды. Такой поддержки для подобной программы не было с 1960-х годов и «Аполлона».

«Вы видите объединенную общей целью нацию. NASA – внепартийны. А радикалы и демократы объединяются, чтобы нас поддержать», — сказал Нельсон.

Координация программы

NASA также принимает меры для решения одной из последних серьезных проблем с Artemis — нехватки координации. Космический центр Джонсона в Хьюстоне отвечает за Orion и обучение астронавтов, Центр космических полетов Маршалла на севере Алабамы строит ракету SLS и управляет разработкой лунного посадочного модуля, космический центр Кеннеди запускает миссии — в результате несколько организаций и внешних советников раскритиковали NASA в отсутствии офиса для координации множества элементов, которые будут включены в миссию.

К примеру, Офис генерального инспектора NASA недавно заявил:

«В отличие от первых миссий экипажа на поверхность Луны в рамках программы «Аполлон», у NASA нет общего руководителя программы, наблюдающего за миссиями «Артемида», или главного подрядчика, как в программе «Space Shuttle».

Беспокойство состоит в том, что без такого руководителя программе не хватало бы сплоченности и происходила бы борьба за влияние. Однако недавно проблема разрешилась.

Майк Сарафин, старший инженер NASA, успешно работавший руководителем миссии Artemis I, станет «менеджером по развитию миссии» Artemis III. В интервью Сарафин сказал, что офис программы Artemis остается в стадии разработки, и он пока не хочет обсуждать детали. Однако похоже, что именно он будет заниматься общим планированием и координацией сложного полета на поверхность Луны, объединяя под одной крышей ракету SLS, космический корабль Orion и программы Human Landing System.

Сарафин кажется отличным выбором для руководства разработкой Artemis III. Он успешно «присматривал» за первой миссией, столкнувшейся с многочисленными задержками, трудностями с заправкой и несколькими ураганами. Несмотря на это, он и его команда вернули домой космический корабль в отличном состоянии, достигшем или даже превысившим все свои цели, приземлившись в океан в воскресенье.

Некоторые также критикуют «Артемиду» за дублирование «Аполлона». Критика может быть заслуженной, если программу прикроют через несколько миссий. Однако учитывая ее широкую поддержку, у NASA теперь есть надежный путь не только к исследованию Южного полюса Луны, но и возможности жить и работать в далеком космосе и, наконец, отправить людей глубже в Солнечную систему.

«Мы сделали невозможное. Теперь мы делаем это снова, но с другой целью. В этот раз мы возвращаемся на Луну, чтобы научиться там жить, работать, творить», — комментирует Нельсон.

Источник: Arstechnica


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