26 января астероид 2023 BU пролетел над краем Южной Америки всего в 3,5 км от Земли — это расстояние в 10 раз ближе расстояния геосинхронных спутников, находящихся на высоте 35 тысяч километров.

По оценкам астрономов, ширина астероида 2023 года BU составляет от 3,5 до 8,5 метров. Хотя пролет и был самым близким за все время наблюдений за такими околоземными объектами, он не представлял прямой угрозы для Земли — в противном случае он просто распался бы, продемонстрировав яркое, но безопасное световое шоу.

«Этот небольшой астероид просто превратился бы в огненный шар и в основном распался в атмосфере, причем некоторые из больших обломков потенциально упали бы на Землю в виде маленьких метеоритов», — заявили в NASA.

Астрономы обнаружили астероид только в позапрошлую субботу, первым был геннадий борисов, работающий из обсерватории в оккупированном россией Крыму.

Система оценки опасности столкновения Scout в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) быстро рассчитала его орбиту, придя к выводу, что камень облетит Землю и помчится обратно в глубокий космос.

“Scout быстро исключил 2023 BU как ударный элемент, но, несмотря на очень небольшое количество наблюдений, он смог предположить, что астероид совершит чрезвычайно близкий пролет над Землей. На самом деле это одно из наибольших сближений известного околоземного объекта, когда-либо зафиксированного”, — сказал разработчик Scout и инженер JPL Дэвиде Фарноккиа.

Астероид прошел так близко, что NASA ожидает, что его регулярная орбита вокруг Солнца будет изменена. До сближения с Землей курс объекта вокруг Солнца был примерно круговым с 359-дневным годом. Теперь его орбита будет эллиптической, и будет двигаться примерно посредине между солнечными путями Земли и Марса. Астероиду понадобится 425 дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.

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Хотя астероид 2023 BU не представлял реальной угрозы, его близкий пролет напомнил о потенциальной опасности катастрофического столкновения. В прошлом году прошли испытания миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), когда космический зонд успешно протаранил и изменил орбиту астероида Диморфоса, сократив период его вращения на 32 минуты. Это первое своеобразное испытание метода «кинетического ударника» для защиты Земли от потенциально опасных астероидов и оно оказалось успешным. В будущем человечество сможет таким образом отклонить потенциально опасные астероиды и избежать катаклизма.

Источник: NASA, Techspot