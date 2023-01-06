БМП Bradley, ПВО Patriot, БМП Marder – союзники предоставят Украине дополнительное вооружение для борьбы с российской агрессией

Почти сразу после сообщения, что Франция передаст Украине колесные «танки» AMX-10 RC и бронемашины Bastion, не заставили себя ждать похожие сообщения и от других украинских союзников.

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников, новый пакет военной помощи США будет включать около 50 БМП Bradley. Общая стоимость этого пакета помощи в борьбе с российской агрессией составит около $2,8 млрд. Ожидается, что этот пакет помощи для Украины будет объявлен в пятницу, сообщили чиновники.

Bradley

Разработка БМП Bradley началась еще в середине 1960-х годов, а на вооружении боевая машина стала в 1981 году. Она предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя и их огневой поддержки при ведении боя. БМП оснащена башней с 25-мм пушкой Bushmaster, 7,62-мм спаренным пулеметом, двумя противотанковыми ракетными установками TOW. Хотя Bradley не является танком, она может эффективно выполнять роль «убийцы танков». Противотанковые ракеты имеют большой радиус поражения, а высокая маневренность и скорость позволяют заранее выходить на огневые позиции и покидать их.

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Кроме того, правительство Германии приняло решение предоставить Украине дополнительную батарею системы ПВО Patriot и БМП Marder. Об этом было объявлено вечером 5 января после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Patriot

Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для воздушной защиты на средних и больших высотах. Он используется с 1981 года армией США и ее союзниками. ЗРК Patriot состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Комплекс может использоваться для перехвата самолетов и ракет противника, в том числе баллистических. В зависимости от размера цели Patriot может обнаруживать их на расстоянии до 180 км и одновременно сопровождать до 125 целей. Время обнаружения заявлено 8-10 секунд. Одновременно может производиться наведение до 6 ракет.

Marder

БМП Marder является своеобразным аналогом БМП Bradley. Эта боевая машина имеет 20-мм автоматическую пушку RH 202, спаренный пулемет калибра 7,62 мм и ракетный комплекс MILAN, она может перевозить до 7 бойцов. БМП также может эффективно использоваться для поддержки действий пехоты и уничтожения танков противника. Однако это более старая разработка по сравнению с Bradley. Разработка Marder началась еще в 1960 году, а производство – с конца 1969 года. С 2010 года в ВС Германии Marder постепенно заменяется на более современную БМП Puma.

В настоящее время существует около 10 модификаций БМП Marder, которые отличаются вооружением, уровнем защиты, размером десантного отсека, дополнительным оборудованием. Пока неизвестно, какую именно модификацию БМП Германия передаст Украине и в каком количестве.