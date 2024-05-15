Boeing откладывает «проклятую» миссию Starliner — клапан починили, но произошла «небольшая утечка гелия»

Запуск Starliner неделю назад остановили из-за неисправного кислородного клапана. Однако оказалось, что у космического корабля есть и другие проблемы.

Во вторник Boeing объявила, что первый полет Starliner с экипажем перенесли на 21 мая — миссия должна была стартовать еще 6-го, однако ее остановили из-за аномалии с кислородным клапаном ракеты Atlas V от United Launch Alliance (ULA). В конце концов команда его заменила, однако специалисты обнаружили еще одну проблему с «небольшой утечкой гелия».

«Команда Starliner работает над устранением небольшой утечки гелия, обнаруженной в сервисном модуле космического корабля», — говорится в заявлении Boeing. «NASA и Boeing разрабатывают оперативные решения».

Цель Boeing — стать второй частной компанией, которая сможет обеспечить транспортировку экипажа к и с МКС (контракт с NASA оценивается в $4,3 млрд), наряду со SpaceX. Компания Илона Маска впервые достигла станции в 2020 году со своей капсулой Dragon, которая фактически завершила почти десятилетие зависимости США от российских космических ракет.

Изначально первый испытательный полет Starliner без экипажа планировали на 2015 год, но в итоге отложили на 4 года. В конце концов, когда запуск состоялся, программные сбои вызвали перезапуск двигателей — корабль потратил слишком много топлива, поэтому так и не достиг МКС. Вторая попытка, изначально запланированная на август 2021 года, но запущенная только в мае 2022 года, в целом завершилась успешно — хотя возникали некоторые вопросы относительно производительности определенных двигателей и системы охлаждения Starliner.

В конце концов, когда Atlas V с пилотируемым Starliner достигнет орбиты, космический корабль запустит собственные двигатели и за 24 часа должен добраться до космической станции. Астронавты Буч Уилморт и Суни Уильямс проведут там около недели, тогда как корабль будет оставаться пристыкованным к МКС. После этого они вернутся домой на борту Starliner, который, как ожидается, приземлится на парашюте в одном из нескольких определенных мест на юго-западе США.

Источник: Gizmodo