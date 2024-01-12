Фейковый CEO криптофонда HyperVerse нашелся – вымышленного человека сыграл актер за €4700

Недавно мы писали о главе обанкротившегося HyperVerse Стивене Рисе Льюисе, которого, вероятно, никогда не существовало на самом деле. И вот американский YouTuber Джек Гэмбл и The Guardian нашли актера, сыгравшего важного CEO – это сделал примерно за €4700 англичанин, проживающий в Таиланде.

В течение девяти месяцев Стивен Гаррисон играл роль Риса Льюиса за 180 тыс. тайских батов и бесплатный костюм. По его словам, Гаррисон был в шоке от того, что компания представляла его как персону с поддельными данными. Он говорит, что жалеет тех, кто потерял деньги из-за схемы, к которой он не имел никакого непосредственного отношения.

В 2021 году Гаррисон был внештатным телеведущим и бесплатно комментировал футбольные матчи. Друг его друга предложил Стивену работу в HyperVerse. Гаррисон был новичком в отрасли и был открыт для получения дополнительной работы и опыта как корпоративного «ведущего презентаций».

«Мне сказали, что я играю роль, чтобы представлять бизнес, и многие это делают», — говорит Гаррисон. Он доверял своему агенту и принял эту роль. Прочитав сценарии, он сказал, что сначала подозревал компанию, поскольку не был знаком с криптоиндустрией – но агент заверил его, что компания законна. «Я присмотрелся к компании, потому что был озабочен, что это может быть мошенничество. Я поискал данные в интернете, казалось что все хорошо, и я начал это делать».

Во время второй съемки ему сказали, что он должен использовать вымышленное имя: «Я спросил почему, и они сказали: «Ну, знаете ли вы актер, вы играете роль, представляете бизнес». Мой агент сказал: «Многие люди делают это в бизнесе, это абсолютно нормально».

В видео Гаррисон вообще говорил о возможностях для людей, которые инвестировали в HyperVerse, но не просил прямо о средствах и не заявлял о потенциальных доходах. Актер утверждает, что узнал про поддельные данные, которые сопровождали презентацию только благодаря расследованию Guardian Australia – журналисты подтвердили, что ни одна из названых организаций не имела записей о Стивене Рисе Льюисе.

«Я никогда не проверял информацию о Стивене Рисе Льюисе. Я время от времени заходил на YouTube, еще когда преподавали презентации, но кроме этого я был отстранен от этой роли. Также Гаррисон, кроме взаимодействия по сценарию, никогда не общался ни с кем из HyperVerse.

Согласно контракту Гаррисон был нанят в качестве ведущего индонезийским агентством талантов под названием Mass Focus Ltd. Но нет ни одной записи о компании с таким названием в индонезийском реестре.

Условия контракта предусматривали трехмесячный срок с возможностью возобновления, актеру платили 20 000 тайских батов в месяц максимум за шесть часов работы. Гаррисон сказал, что большинство месяцев он работал всего один-два часа, а три видео за один месяц — это самое большое, что он сделал. Перед каждой съемкой ему посылали сценарий. В какой-то момент, по его словам, был план отправить его в США на мероприятие, но этого так и не произошло. Гаррисону выдали один костюм из шерсти и кашемира, две деловые рубашки, два галстука и пару туфель. Съемки проходили в импровизированных студиях в Бангкоке.

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Актер не контролировал аккаунт в Twitter под именем фальшивого исполнительного директора. Но он говорит, что после того, как его контракт дважды продлевали, с сентября 2021 года по июнь 2022 года, он попросил закрыть учетную запись Twitter. Дата последней платежной ведомости совпадает с последней датой активности аккаунта.