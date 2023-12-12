Более 15% подростков «живут» в TikTok и YouTube — популярность Facebook в это время упала почти вдвое

Каждый 1 из 5 американских подростков использует видеоплатформы «почти постоянно».

Согласно опросу Pew Research Center, YouTube в настоящее время является самой популярной платформой среди подростков США — около 93% респондентов заявили, что регулярно посещают сервис, тогда как 16% из них находятся там «почти постоянно».

TikTok оказался на втором по популярности месте – 63% подростков пользуются приложением ByteDance (и около 17% делают это «почти постоянно»). У Snapchat и Instagram по 60% и 50% соответственно, а вот Facebook и Twitter (ныне X) теряют юную аудиторию.

Доля подростков, пользующихся Facebook, «упала с 71% в 2014-2015 годах до 33% сегодня».

Исследователи отмечают, что девочки-подростки чаще пользуются такими программами, как BeReal, TikTok, Snapchat и Facebook, а мальчики больше сосредоточены на программах обмена сообщениями, ориентированными на видеоигры, и социальными программами, такими как Discord и Twitch.

«Доля подростков, которые используют эти платформы, остается относительно стабильной с весны 2022 года, когда Центр последний раз проводил опрос на эти темы», — пишут авторы. «Например, процент подростков, пользующихся TikTok, статистически не изменился с прошлого года».

Опрос Pew Research базировался на ответах почти 1500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет и был проведен в период с 26 сентября по 23 октября 2023 года.

Источник: CNBC