Более 400 сотрудников SpaceX подписали открытое письмо с критикой поведения Илона Маска, многие отказались, опасаясь увольнений

В компании SpaceX продолжают накаляться страсти, связанные с открытым письмом сотрудников, в котором критикуется поведение Илона Маска.

Напомним, на прошлой неделе инициативная группа сотрудников компании опубликовала открытое письмо, в котором поведение Маска описывается как «частый источник отвлечения и смущения для нас, особенно в последние недели». Также авторы письма обратились к компании с призывом «публично выступить и осудить вредное поведение Илона в Twitter». Авторы письма предложили способы, которыми SpaceX может дистанцироваться от присутствия Маска в Twitter, а также лучше привлекать к ответственности руководителей и тех, кто причастен к сексуальным домогательствам.

Открытое письмо сначала появилось на внутренней целевой странице, а затем несколько сотрудников распространили его примерно в 10 чатах в Microsoft Teams, а также в одном списке адресов электронной почты.

Один из авторов письма, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что «письмо помогало писать большое количество сотрудников с разными демографическими данными, ролями и уровнями». Сотрудникам была предоставлена ​​возможность подписаться под документом, приняв участие в опросе или отсканировав QR-код.

В крупнейшем канале Teams, где был опубликован документ, было около 2600 участников, в основном инженеров. Другие каналы Teams были относительно небольшими. У авторов также были планы по распространению физических копий письма с QR-кодами в производственных помещениях и зонах общественного питания. Но из-за опасений физические копии так и не стали распространять.

Письмо оставалось доступным на целевой странице на протяжении 32 часов. До того как целевая страница была закрыта, авторы увидели, что на их сайт пришло около 3000 уникальных посетителей. Документ собрал 404 подписи. При этом значительно больше людей обратилось к авторам через Signal, Teams и лично, заявив, что они также согласны подписать письмо, если это не повлечёт за собой увольнение. Об этом рассказал человек, причастный к распространению письма.

Их опасения подтвердились, поскольку руководство SpaceX уволило как минимум 5 сотрудников, причастных к этому письму. Затем президент SpaceX Гвинн Шотвелл отправила компании электронное письмо, осуждающее документ. Вторя авторам письма, она заявила, что письмо, а не поведение Маска, было источником отвлечения внимания для SpaceX, у которой напряженный график на ближайшие дни и недели.

«У нас слишком много важной работы, которую нужно выполнить, и нет необходимости в такого рода чрезмерной активности — наша нынешняя команда руководителей больше посвящена тому, чтобы у нас была отличная и постоянно улучшающаяся рабочая среда, чем любая другая, которую я видела за свою 35-летнюю карьеру», — написала Шотвелл.

Шотвелл также утверждала в своём электронном письме, что другие сотрудники, не участвовавшие в подготовке письма, чувствовали себя некомфортно, запуганными и вынужденными подписывать документ. Однако двое из авторов письма оспаривают это утверждение. Они говорят, что просто разместили письмо в каналах Teams, указав на него людям и попросив поддержки.

Новость об увольнении сотрудников распространилась по всей компании, и несколько нынешних сотрудников выразили свое беспокойство по поводу действий, предпринятых SpaceX.

«Я чувствую, что в будущем людям, которые не на 100% согласны с Илоном, придётся держать рот на замке или покинуть компанию, что очень печально», — говорит один из сотрудников SpaceX, который не участвовал в написании письма. «Мы все восхищаемся его интеллектом, но его социальное поведение неприемлемо, и мы оказались в положении, когда мы одновременно гордимся и стыдимся работать в SpaceX».

Источник: The Verge