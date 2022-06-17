SpaceX увольняет сотрудников, причастных к написанию открытого письма с критикой поведения Илона Маска

Компания SpaceX начала увольнять сотрудников, причастных к скандальному открытому письму с критикой поведения Илона Маска. Об этом написали сразу несколько крупных СМИ, включая The New York Times и Reuters.

В открытом письме поведение Маска описывается как «частый источник отвлечения и смущения для нас, особенно в последние недели». В письме ссылаются на политику SpaceX «No Asshole» и просят компанию «публично выступить и осудить вредное поведение Илона в Twitter».

«Как наш генеральный директор и самый известный представитель, Илон считается лицом SpaceX – каждый твит, который отправляет Илон, является фактически публичным заявлением компании. Очень важно дать понять нашим командам и нашему потенциальному резерву талантов, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию или ценности», — говорится в письме.

Но в четверг ряд авторов письма уволили из компании. Об этом сначала стало известно из публикаций в СМИ, а впоследствии – ещё и из электронного письма, отправленного президентом SpaceX Гвинн Шотвелл работникам.

В электронном письме Шотвелл заявила, что SpaceX «уволила ряд сотрудников, причастных» к написанию письма.

«Письмо, просьба и общий процесс вызвали у сотрудников чувство неудобства, устрашения, издевательств и/или гнева, поскольку письмо заставило их подписать что-то, что не отражает их взгляды», – написала Шотвелл. «У нас слишком много критической работы, которую нужно проделать, и нет нужды в таком виде чрезмерной активности».

Один сотрудник, приобщившийся к написанию письма, утверждал, что среди других сотрудников общие настроения заключаются в том, что электронное письмо Шотвелл «глухое». Он утверждал, что письмо было результатом «месяца самоотверженной упорной работы и получения отзывов, чтобы попытаться убедиться, что мы получили как можно больше информации».

Источник: The Verge