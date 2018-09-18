Более доступные видеокарты GeForce RTX 2060 и RTX 2050 не появятся в этом году

NVIDIA может выпустить преемников видеокарт серий GeForce GTX 1060 и GTX 1050 только в 2019 году. Об этом сообщил представитель компании ASUS японскому ресурсу PC Watch. Это означает, что высокопроизводительные RTX 2080 Ti, RTX 2080 и RTX 2070, вероятно, будут единственными новыми графическими ускорителями до конца текущего года.

Причиной такого решения, возможно, является тот факт, что у компании всё ещё остаются большие складские запасы моделей GTX 10 Series и, соответственно, желание распродать продукцию в преддверие приближающихся праздников, а также недостаточные объёмы производства RTX 20 Series. Поскольку RTX 2070 основан на GPU TU106, то существует предположение, что RTX 2060 построен на этом, либо слегка модифицированном варианте чипа TU106. Тогда в RTX 2050 может использоваться урезанный вдвое GPU TU104.

PC Watch также сообщает, что графическая архитектура NVIDIA Turing изначально была разработана для производства GPU по 10-нм техпроцессу Samsung, однако компания столкнулась с задержками и вынуждена была перенести производство на 12-нм техпроцесс. Это объясняет и то, почему NVIDIA не смогла сохранить TDP новинок на уровне предшественников.

Тем временем, ресурс TechPowerUp заметил одну интересную особенность при работе над обновлением утилиты GPU-Z. Каждая модель GPU RTX 20 Series имеет сразу два DeviceID – уникальный идентификатор устройства, который сообщает Windows, что именно установлено в системе и какой драйвер необходимо загрузить. Это необычная практика для NVIDIA, у которой даже эталонные карты имели по одному Device ID.

Как оказалось, это связано с различными модификациями графических процессоров с архитектурой Turing. Например, видеокарта RTX 2080 Ti может быть построена на базе чипа TU102-300 и TU102-300A. Первый вариант предназначен для использования в рекомендованных производителем платах, а второй – в моделях, имеющих заводской разгон. Таким образом, если OEM-партнёры NVIDIA используют в графических адаптерах GPU TU102-300, тогда заводской разгон не предусмотрен. Для этих целей послужат более дорогие варианты с чипом TU102-300A. Естественно, в любом случае пользователи смогут разогнать свои видеокарты вручную, но потенциал у «заблокированных» версий будет значительно ниже. К тому же, разные идентификаторы станут камнем преткновения при прошивке BIOS бюджетных видеокарт для получения возможностей более продвинутых версий (к примеру, MSI Gaming не получится превратить в Gaming X). К слову, в референсных (Founders Edition) графических ускорителях замечены те же самые TU102-300 и TU102-300A, а значит разные идентификаторы не используются с целью разделения устройств на «эталонные» и «все остальные».

Источники: pc.watch и techpowerup