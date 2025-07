Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Довольно неожиданно Google анонсировала выпуск новых функций Pixel Drop, ранее известный как Pixel Feature Drop. Обычно такие релизы появляются каждые три месяца. Следующий по графику ожидался только в сентябре. И теперь в июльском обновлении для устройств Pixel компания представила сразу несколько важных нововведений, связанных с фирменным ИИ-помощником Gemini.

Бесплатная подписка Google AI Pro

Прежде всего Google объявила, что владельцы новых смартфонов Pixel 9 получат годовую подписку на AI Pro совершенно бесплатно. Обычно этот пакет стоит $199,99 в год и содержит мощные ИИ-инструменты, в частности генератор видео Veo 3, который уже доступен в Украине. Он позволяет создать короткое 8-секундное видео со звуковым сопровождением с помощью текстового запроса.

Gemini на Wear OS

Кроме того, Google начала внедрять ИИ-помощника Gemini в смарт-часы на Wear OS. Он заменит Google Assistant и будет использовать те же передовые модели искусственного интеллекта, что и на телефоне. Благодаря этой интеграции пользователи смогут давать запросы и задачи помощнику на естественном языке. Тот, в свою очередь, сможет предоставлять быстрые, лаконичные ответы. С помощью Gemini можно быстро выполнять следующие задачи: обобщить электронные письма, создать персональный плейлист для тренировки, добавить события в календарь или найти нужный маршрут. Для такого взаимодействия не понадобится доставать смартфон из кармана.

Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch8 и Watch8 Classic уже получили интеграцию Gemini. Впоследствии такие возможности также появятся на устройствах Google, Oppo, OnePlus и Xiaomi с Wear OS. Первыми обновление получат пользователи часов с Wear OS 4 и более новыми версиями — в течение нескольких недель.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

ИИ в Circle to Search

Еще одно заметное обновление — улучшение функции Circle to Search. Ее уже поддерживают более 300 млн Android-устройств. Отныне при активации этого режима пользователь увидит AI Overview — краткое объяснение от ИИ на основе контента на экране. А прокрутив вниз, можно будет нажать Dive Deeper with AI Mode и продолжить диалог на эту тему. Таким образом Circle to Search сможет исследовать сложные темы и углубляться в ваши первоначальные поисковые запросы с помощью дополнительных вопросов без переключения между программами.

Такой же AI Mode появляется и в Google Lens через приложение Google для Android и iOS. Пока что оценить нововведение смогут пользователи в США и Индии.

Новшества касаются и геймеров. Circle to Search теперь может анализировать происходящее на экране во время игры и предлагать AI Overview по контексту. Благодаря усовершенствованным моделям Gemini, ответы ИИ теперь подаются проще и понятнее. Это должно сделать взаимодействие более комфортным.

Источник: neowin, gsmarena