Новости Неделя ИИ 10.07.2025 в 18:17 comment views icon

Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS

Довольно неожиданно Google анонсировала выпуск новых функций Pixel Drop, ранее известный как Pixel Feature Drop. Обычно такие релизы появляются каждые три месяца. Следующий по графику ожидался только в сентябре. И теперь в июльском обновлении для устройств Pixel компания представила сразу несколько важных нововведений, связанных с фирменным ИИ-помощником Gemini.

Бесплатная подписка Google AI Pro

Прежде всего Google объявила, что владельцы новых смартфонов Pixel 9 получат годовую подписку на AI Pro совершенно бесплатно. Обычно этот пакет стоит $199,99 в год и содержит мощные ИИ-инструменты, в частности генератор видео Veo 3, который уже доступен в Украине. Он позволяет создать короткое 8-секундное видео со звуковым сопровождением с помощью текстового запроса.

Gemini на Wear OS

Кроме того, Google начала внедрять ИИ-помощника Gemini в смарт-часы на Wear OS. Он заменит Google Assistant и будет использовать те же передовые модели искусственного интеллекта, что и на телефоне. Благодаря этой интеграции пользователи смогут давать запросы и задачи помощнику на естественном языке. Тот, в свою очередь, сможет предоставлять быстрые, лаконичные ответы. С помощью Gemini можно быстро выполнять следующие задачи: обобщить электронные письма, создать персональный плейлист для тренировки, добавить события в календарь или найти нужный маршрут. Для такого взаимодействия не понадобится доставать смартфон из кармана.

Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch8 и Watch8 Classic уже получили интеграцию Gemini. Впоследствии такие возможности также появятся на устройствах Google, Oppo, OnePlus и Xiaomi с Wear OS. Первыми обновление получат пользователи часов с Wear OS 4 и более новыми версиями — в течение нескольких недель.

ИИ в Circle to Search

Еще одно заметное обновление — улучшение функции Circle to Search. Ее уже поддерживают более 300 млн Android-устройств. Отныне при активации этого режима пользователь увидит AI Overview — краткое объяснение от ИИ на основе контента на экране. А прокрутив вниз, можно будет нажать Dive Deeper with AI Mode и продолжить диалог на эту тему. Таким образом Circle to Search сможет исследовать сложные темы и углубляться в ваши первоначальные поисковые запросы с помощью дополнительных вопросов без переключения между программами.

Google дарує рік ШІ-сервісу AI Pro вартістю $200 на Pixel 9 та запускає Gemini на Wear OS
Circle to Search с возможностями ИИ

Такой же AI Mode появляется и в Google Lens через приложение Google для Android и iOS. Пока что оценить нововведение смогут пользователи в США и Индии.

Новшества касаются и геймеров. Circle to Search теперь может анализировать происходящее на экране во время игры и предлагать AI Overview по контексту. Благодаря усовершенствованным моделям Gemini, ответы ИИ теперь подаются проще и понятнее. Это должно сделать взаимодействие более комфортным.

Источник: neowin, gsmarena

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