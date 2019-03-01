Борьба продолжается: «детское порно» используют для борьбы с конкурентами на YouTube, сервис отключит комментарии почти для всех видео с детьми

Интернет-тролли и недоброжелатели взяли на вооружение недавний скандал с «разоблачением сети лёгкой педофилии» на YouTube. Они размещают под роликами конкурентов комментариями по теме детского порно в надежде, что администрация сервиса заблокирует весь канал из-за этого.

Напомним, в прошлом месяце блогер Мэтт Уотсон заявил, что он выявил «сеть лёгкой педофилии» на просторах YouTube. Он возмутился тем, что на платформе доступны ролики, которые могут привлекать внимание педофилов, а алгоритмы рекомендации сервиса помогают любителям клубнички находить такие ролики для общения. А уж в комментариях любители запретных тем могут обмениваться контактами и ссылками, а также указывать временные метки, позволяющие находить на видео наиболее откровенные моменты. Хотя сами ролики и не являются порнографическими или даже эротическими, но они вызывают интерес среди некоторых лиц именно тем, что на них фигурируют представители подрастающего поколения. И ещё блогера возмутил тот факт, что в таких роликах демонстрируется реклама различных брендов, таких как McDonald’s, Lysol, Disney, Reese’s и др. В результате, некоторые бренды, такие как Disney и Epic Games, прекратили размещение рекламы на YouTube. После этого скандала администрация сервиса заблокировала сотни каналов и отключила комментарии у десятков миллионов роликов. Кроме того, на основе конкретного контента видео, в некоторых случаях была отключена монетизация роликов, которые могли привлечь любителей посмотреть на детей.

Именно на подобную реакцию YouTube и рассчитывают недоброжелатели. В большинстве своём они представляют собой аудиторию канала PewDiePie. К нему вплотную приближается канал T-Series, который в скором времени может выйти на первое место в рейтинге крупнейших каналов по количеству подписчиков. Чтобы не допустить этого, фанаты PewDiePie решили прибегнуть к нечестным методам борьбы и добиться блокировки конкурирующего канала. А сделать это было решено на волне негодования из-за комментариев педофилов под роликами. Фанаты PewDiePie не придумали ничего лучше, чем размещать под роликами на канале T-Series комментарии с намёками на детское порно: временные метки с отметками «CP». Также они отправляли жалобы на ролики и указывали, что контент включает «детскую порнографию» (хотя зачастую в роликах даже не было детских персонажей). Или же они писали в комментариях, что на канале или в роликах имеется CP-контент, призывая YouTube заблокировать канал или отключить ему монетизацию. Пока нет сведений, привело ли к каким-то результатам такое поведение фанатов PewDiePie.

Добавим, администрация видеосервиса продолжает вести борьбу любителями клубнички на YouTube. Уже были отключены комментарии у десятков миллионов роликов. В основном, это касалось видео, в которых показаны соревнования по лёгкой атлетике, гимнастике, плаванию с участием детей. В дальнейшем планируется расширить эту практику и на другие ролики, где в кадре встречаются дети или подростки и которые потенциально могут привлечь внимание педофилов. Эти меры планируется внедрить на протяжении ближайших месяцев.

Кроме того, в YouTube планирует улучшить механизмы обнаружения таких видео и пристрастных комментариев под ними. Администрация сервиса ускорила работы по внедрению системы классификации комментариев, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта. Она призвана более тщательно выявлять и фильтровать сомнительные комментарии. Благодаря этому удастся вдвое увеличить количество автоматически удаляемых оскорбительных или пристрастных комментариев.

Источник: The Verge, Engadget