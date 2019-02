Кавалерия подоспела: YouTube заблокировал сотни каналов и отключил комментарии у миллионов роликов после скандала с сексуальной эксплуатацией детей

Администрация сервиса YouTube отреагировала на недавний скандал, вызванный обвинениями платформы в том, что она способствует сексуальной эксплуатации детей. В результате, многие каналы были удалены с сервиса, а под роликами сомнительного содержания отключили комментарии.

Напомним, блогер Мэтт Уотсон заявил, что он выявил «сеть лёгкой педофилии» на просторах YouTube. Он возмутился тем, что на платформе доступны ролики, которые могут привлекать внимание педофилов, а алгоритмы рекомендации сервиса помогают любителям клубнички находить такие ролики для общения. А уж в комментариях любители запретных тем могут обмениваться контактами и ссылками, а также указывать временные метки, позволяющие находить на видео наиболее откровенные моменты. Хотя сами ролики и не являются порнографическими или даже эротическими, но они вызывают интерес среди некоторых лиц именно тем, что на них фигурируют представители подрастающего поколения. И ещё блогера возмутил тот факт, что в таких роликах демонстрируется реклама различных брендов, таких как McDonald’s, Lysol, Disney, Reese’s и др. В результате, некоторые бренды, такие как Disney и Epic Games, прекратили размещение рекламы на YouTube.

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to combat horrible people on the site in the last 48 hours.

TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. Terminated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. pic.twitter.com/zFHFfkX9FD

— Philip DeFranco (@PhillyD) 21 февраля 2019 г.