Кавалерия подоспела: YouTube заблокировал сотни каналов и отключил комментарии у миллионов роликов после скандала с сексуальной эксплуатацией детей

Администрация сервиса YouTube отреагировала на недавний скандал, вызванный обвинениями платформы в том, что она способствует сексуальной эксплуатации детей. В результате, многие каналы были удалены с сервиса, а под роликами сомнительного содержания отключили комментарии.

Напомним, блогер Мэтт Уотсон заявил, что он выявил «сеть лёгкой педофилии» на просторах YouTube. Он возмутился тем, что на платформе доступны ролики, которые могут привлекать внимание педофилов, а алгоритмы рекомендации сервиса помогают любителям клубнички находить такие ролики для общения. А уж в комментариях любители запретных тем могут обмениваться контактами и ссылками, а также указывать временные метки, позволяющие находить на видео наиболее откровенные моменты. Хотя сами ролики и не являются порнографическими или даже эротическими, но они вызывают интерес среди некоторых лиц именно тем, что на них фигурируют представители подрастающего поколения. И ещё блогера возмутил тот факт, что в таких роликах демонстрируется реклама различных брендов, таких как McDonald’s, Lysol, Disney, Reese’s и др. В результате, некоторые бренды, такие как Disney и Epic Games, прекратили размещение рекламы на YouTube.

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to combat horrible people on the site in the last 48 hours. TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. Terminated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. pic.twitter.com/zFHFfkX9FD — Philip DeFranco (@PhillyD) 21 февраля 2019 г.

Чтобы вернуть лояльность рекламодателей и устранить раздражающий фактор, администрация YouTube приняла меры, направленные на очистку платформы от скандального контента. Сообщается, что на протяжении 48 часов в десятках миллионах роликов были полностью отключены комментарии. Вероятно, речь идёт о видео, на которых фигурируют дети и представители подрастающего поколения в нарядах, которые могут быть признаны откровенными и привлекать внимание педофилов. Кроме того, администрация YouTube удалила более 400 каналов. Но речь идёт не о тех каналах, которые размещали привлекательный для любителей клубнички контент, а об учётных записях, размещавших комментарии под видео. Очевидно, это касается тех самых комментариев с контактами и ссылками, на которые обратил внимание блогер Мэтт Уотсон. Причём помимо удаления этих каналов администрация YouTube также передала всю имеющуюся информацию о незаконных комментариях правоохранительным органам. Учитывая тот факт, что YouTube не сообщает об удалении каких-либо роликов, можно предположить, что сами видео признаны вполне легальными и не нарушающими правила платформы, а нарушителями являлись лишь люди, оставлявшие сомнительные комментарии.

Как заявил представитель команды YouTube по связям с авторами контента Филип ДеФранко, сервис годами борется с проблемой детской эксплуатации в видео. В 2017 году уже имел место схожий скандал, когда сервис обвинили в способствовании эксплуатации детей в видео, и многие рекламодатели отказались от размещения рекламы на платформе. После этого в YouTube прошла массовая чистка детских каналов, правила были ужесточены, и рекламодатели постепенно вернулись к сотрудничеству. До тех пор, пока снова не разразился новый скандал.

Источник: Engadget