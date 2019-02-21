Disney, Epic Games и другие рекламодатели прекращают сотрудничество с YouTube после недавнего скандала с сексуальной эксплуатацией детей

Как и два года назад, очередной скандал с нарушением прав детей на YouTube не остался без последствий для бизнеса видеосервиса.

Напомним, тогда YouTube обвинили в том, что в некоторых роликах на платформе демонстрируются сцены, которые несут вред ребёнку. Это могли быть опасные забавы, переедание, эксплуатация детского труда и т.п. В результате, многие крупные рекламодатели отказались сотрудничать с YouTube, а сам сервис ужесточил правила публикации детского контента. После этого, например, было запрещено загружать видео, в которых дети переедают, работают (даже если «работа» заключается в простом держании камеры) или просто показаны в купальных костюмах. В результате, многие ролики были удалены с платформы, рекламодатели успокоились и вновь начали сотрудничать с сервисом.

Но недавно разразился новый скандал, связанный с сексуальной эксплуатацией детей на YouTube. Блогера Мэтт Уотсон возмутился тем, что на платформе доступны ролики, которые могут привлекать внимание педофилов, а алгоритмы рекомендации сервиса помогают любителям клубнички находить такие ролики для общения. А уж в комментариях любители запретных тем могут обмениваться контактами и ссылками, а также указывать временные метки, позволяющие находить на видео наиболее откровенные моменты. Хотя сами ролики и не являются порнографическими или даже эротическими, но они вызывают интерес среди некоторых лиц именно тем, что на них фигурируют представители подрастающего поколения. И ещё блогера возмутил тот факт, что в таких роликах демонстрируется реклама различных брендов, таких как McDonald’s, Lysol, Disney, Reese’s и др.

В результате, многие рекламодатели снова приостановили сотрудничество с YouTube. В частности, компания Disney «отказалась от расходов» на рекламу на платформе. Epic Games и Nestlé также отказались от размещения рекламы в рамках видеосервиса. Нашлись и более сдержанные бренды. Например, компания Peloton попросила администрацию YouTube расследовать данную ситуацию.

Представитель YouTube заявил, что после выявления проблемы сервис незамедлительно принял меры, удалив учётные записи и каналы нарушителей, отключив нарушающие правила комментарии, а также уведомив власти о нелегальной активности.

В свою очередь, в Disney заявили, что любой контент, включая комментарии, который может подвергать опасности несовершеннолетних, является отвратительным. И у компании есть чёткие правила, запрещающие подобное на YouTube. При этом отмечается, что ещё многое предстоит сделать, и компания продолжает работать над тем, чтобы улучшить ситуацию и быстрее выявить злоупотребления.

Источник: The Verge