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YouTube попал в скандал: популярный видеосервис обвиняют в содействии сексуальной эксплуатации детей
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YouTube попал в скандал: популярный видеосервис обвиняют в содействии сексуальной эксплуатации детей

YouTube попал в скандал: популярный видеосервис обвиняют в содействии сексуальной эксплуатации детей

YouTube столкнулся с новой волной критики по поводу распространения на платформе контента, касающегося сексуальной эксплуатации детей. О проблеме стало известно после публикации соответствующего поста на Reddit с роликом блогера Мэтта Уотсона, где он утверждает, что видео с детьми привлекает внимание педофилов, которые свободно общаются в комментариях и обмениваются ссылками на детское порно.

Мэтт Уотсон провел расследование и выяснил, что алгоритмы рекомендаций YouTube помогают педофилам организовывать своё сообщество: общаться друг с другом, обмениваться контактами и ссылками. Он продемонстрировал, как поиск по запросу «bikini haul» (выбор купальников) может привести к эксплуатации детей. Буквально в два клика, как утверждает автор, YouTube начинает рекомендовать ролики с детьми. Такие видео, разумеется, не носят эротический характер и на первый взгляд довольно безобидные, но под некоторыми из них встречаются комментарии с непристойными выражениями, восхищениями маленькими девочками и временными отметками конкретных сцен, когда дети встают в определенные позы или оголяют части своего тела. Нередко можно увидеть и ссылки на сайты с запрещённым контентом.

«Алгоритм рекомендаций YouTube облегчает педофилам возможность общаться с себе подобными в комментариях, обмениваться контактной информацией и ссылками на фактически детскую порнографию. Я могу получить доступ туда с только что созданного аккаунта менее чем за десять минут, для этого нужно всего лишь несколько кликов», написал Мэтт Уотсон на Reddit.

Мэтт Уотсон утверждает, что некоторые такие ролики монетизируются, на них появляется реклама. Блогер хочет привлечь общественность к этой проблеме, поскольку YouTube игнорирует его жалобы. Ранее сервис видеохостинга уже оказывался в подобной ситуации. В 2017 году пользователи стали замечать большое количество видеороликов, созданных для детской аудитории, в которых зачастую встречались отвратительные и жестокие сцены. Скандал получил название ElsaGate. В том же году YouTube обновил свои правила публикации контента и закрыл возможность оставлять комментарии к видео с детьми, чтобы пресечь действия педофилов. Но несмотря на все усилия, сервису до сих пор не удалось выработать эффективный способ решения этой проблемы.

У YouTube есть чёткие правила в отношении контента с детьми, но большинство роликов, обозначенных Уотсоном, их не нарушают. Поэтому единственное, что может предпринять YouTube – это закрыть к ним комментарии. Говорить, что сервис игнорирует проблему – наверное, неправильно. Компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами, а также с Национальным центром по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей (NCMEC) и неправительственной организацией для надзора за интернетом Internet Watch Foundation (IWF). В любом случае, эксплуатация детей – это не просто проблема YouTube, это проблема интернета в целом.

Источник: The Verge

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