YouTube попал в скандал: популярный видеосервис обвиняют в содействии сексуальной эксплуатации детей

YouTube столкнулся с новой волной критики по поводу распространения на платформе контента, касающегося сексуальной эксплуатации детей. О проблеме стало известно после публикации соответствующего поста на Reddit с роликом блогера Мэтта Уотсона, где он утверждает, что видео с детьми привлекает внимание педофилов, которые свободно общаются в комментариях и обмениваются ссылками на детское порно.

Мэтт Уотсон провел расследование и выяснил, что алгоритмы рекомендаций YouTube помогают педофилам организовывать своё сообщество: общаться друг с другом, обмениваться контактами и ссылками. Он продемонстрировал, как поиск по запросу «bikini haul» (выбор купальников) может привести к эксплуатации детей. Буквально в два клика, как утверждает автор, YouTube начинает рекомендовать ролики с детьми. Такие видео, разумеется, не носят эротический характер и на первый взгляд довольно безобидные, но под некоторыми из них встречаются комментарии с непристойными выражениями, восхищениями маленькими девочками и временными отметками конкретных сцен, когда дети встают в определенные позы или оголяют части своего тела. Нередко можно увидеть и ссылки на сайты с запрещённым контентом.

«Алгоритм рекомендаций YouTube облегчает педофилам возможность общаться с себе подобными в комментариях, обмениваться контактной информацией и ссылками на фактически детскую порнографию. Я могу получить доступ туда с только что созданного аккаунта менее чем за десять минут, для этого нужно всего лишь несколько кликов», – написал Мэтт Уотсон на Reddit.

Мэтт Уотсон утверждает, что некоторые такие ролики монетизируются, на них появляется реклама. Блогер хочет привлечь общественность к этой проблеме, поскольку YouTube игнорирует его жалобы. Ранее сервис видеохостинга уже оказывался в подобной ситуации. В 2017 году пользователи стали замечать большое количество видеороликов, созданных для детской аудитории, в которых зачастую встречались отвратительные и жестокие сцены. Скандал получил название ElsaGate. В том же году YouTube обновил свои правила публикации контента и закрыл возможность оставлять комментарии к видео с детьми, чтобы пресечь действия педофилов. Но несмотря на все усилия, сервису до сих пор не удалось выработать эффективный способ решения этой проблемы.

У YouTube есть чёткие правила в отношении контента с детьми, но большинство роликов, обозначенных Уотсоном, их не нарушают. Поэтому единственное, что может предпринять YouTube – это закрыть к ним комментарии. Говорить, что сервис игнорирует проблему – наверное, неправильно. Компания тесно сотрудничает с правоохранительными органами, а также с Национальным центром по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей (NCMEC) и неправительственной организацией для надзора за интернетом Internet Watch Foundation (IWF). В любом случае, эксплуатация детей – это не просто проблема YouTube, это проблема интернета в целом.

Источник: The Verge