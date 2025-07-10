Босс Baldur’s Gate 3 написал дату релиза игры на бутылке в баре еще 5 лет назад — но ему не поверили

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Оказывается читать случайные надписи иногда полезно — так однажды стал известен не чей-то Instagram-аккаунт, а дата выхода Baldur’s Gate 3. Но как часто кто-то верит случайным надписям в баре?

Даже звучит смешно то, что дата релиза одной из самых громких игр последних лет была просто на бутылке японского виски от Suntory. Директор издательства Larian Studios Майкл Даус признался, что просто так пьяным написал точную дату релиза игры маркером на виски и повесил бутылку возле бара.

«Пять лет назад я написал дату релиза BG3 на этой бутылке виски и оставил ее в баре, но никто так ее и не нашел», — пишет руководитель.

Майкл Даус выложил фото, где действительно черным маркером поверх этикетки написано «Дата выхода Baldur’s Gate 3 на задней стороне». Он предполагает, что никто не нашел подсказку за столько лет. Но очень вероятно история более прозаична: сотрудник бара или кто-то другой принял находку за мусор и выбросил ее. Коллекционерам искать уже поздно, а она не настолько ценна, чтобы перерывать свалки.

«Я был пьян. Но ничего не, так что с точки зрения сегодняшнего дня — это смешно, а не юридическая проблема. Может быть, я сделаю это еще раз? Кто знает», — добавляет он.

Его фраза только подпитывает интерес среди фанатов. Ведь Larian уже подтвердила, что работает над двумя новыми проектами, один из которых имеет кодовое название Excalibur. В сети появились шутки, что стоит проверять все бары — вдруг где-то спрятана дата нового релиза. Конечно такого не будет, но увидеть видео, где фанаты вычитывают стены в туалетных кабинках или перерывают пустые бутылки — было бы отдельной стадией безумия.

5 years and a pandy ago I wrote the BG3 release date on this bottle of whisky and let it hang at the bar, and nobody found it. I was drunk but it never leaked so in retrospect it’s funny and not a legal issue. Maybe I did it again? Who knows. pic.twitter.com/qt4RmiKHUR — Very AFK (@Cromwelp) July 9, 2025

Baldur’s Gate 3 вышла в августе 2023 года после многолетнего раннего доступа, и за короткое время стала одним из главных проектов в жанре RPG. Недавно хит получил финальный игровой патч — 12 новых классов, поддержка модов и кросплей. Дополнение BG3 мы не увидим, потому что босс студии отмахнулся от DLC.

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Источник: Games Radar