Босс OpenAI Сэм Альтман говорит, что миру «не нужна еще одна копия Google», потому что это «скучно»

Вместо этого разработчики должны сосредоточиться на создании новых способов поиска и анализа информации для людей.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорит, что не заинтересован в победе над Google в поисковом бизнесе.

«Я считаю, что это скучно. Я имею в виду, если вопрос будет заключаться в том, можем ли мы создать поисковую систему лучше Google, то мы должны уйти. Люди должны использовать лучший продукт», — сказал Альтман Лексу Фридману в ответ на сравнение ChatGPT с поиском Google.

Сэм объяснил, что его в первую очередь интересует не создание новой версии Google, а поиск «гораздо лучшего способа находить, синтезировать и использовать информацию».

«Я не думаю, что миру нужна еще одна копия Google», — сказал Альтман.

Google сейчас продвигает свою большую языковую модель Gemini, которую после запуска не обошли стороной скандалы — чат-бот ошибочно генерировал на изображениях расы людей, несмотря на исторический контекст, и в конце концов опцию приостановили. Вчера стало известно, что техногигант ведет переговоры с Apple — по поводу потенциальной интеграции функций Gemini в iPhone.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!