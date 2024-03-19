Новости Софт 19.03.2024 в 14:28 comment views icon

Босс OpenAI Сэм Альтман говорит, что миру «не нужна еще одна копия Google», потому что это «скучно»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Босс OpenAI Сэм Альтман говорит, что миру «не нужна еще одна копия Google», потому что это «скучно»

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Вместо этого разработчики должны сосредоточиться на создании новых способов поиска и анализа информации для людей.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорит, что не заинтересован в победе над Google в поисковом бизнесе.

«Я считаю, что это скучно. Я имею в виду, если вопрос будет заключаться в том, можем ли мы создать поисковую систему лучше Google, то мы должны уйти. Люди должны использовать лучший продукт», — сказал Альтман Лексу Фридману в ответ на сравнение ChatGPT с поиском Google.

Сэм объяснил, что его в первую очередь интересует не создание новой версии Google, а поиск «гораздо лучшего способа находить, синтезировать и использовать информацию».

«Я не думаю, что миру нужна еще одна копия Google», — сказал Альтман.

Google сейчас продвигает свою большую языковую модель Gemini, которую после запуска не обошли стороной скандалы — чат-бот ошибочно генерировал на изображениях расы людей, несмотря на исторический контекст, и в конце концов опцию приостановили. Вчера стало известно, что техногигант ведет переговоры с Apple — по поводу потенциальной интеграции функций Gemini в iPhone.

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