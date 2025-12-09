ИИ-фейк с обвалом ЖД-моста остановил 32 реальных поезда в Британии

Сгенерированное ИИ изображение с обвалом моста повлияло на расписание реальных поездов в Великобритании: повреждения выглядели настолько реальными, что службы отложили сразу 32 рейса.

Как отмечает BBC, фейк распространили сразу после землетрясения магнитудой 3.3, толчки которого ощущались по всей стране. Изображение показывало серьезные повреждения 179-летнего железнодорожного моста Карлайл в Ланкастере и выглядело настолько реалистично, что местный оператор железнодорожной инфраструктуры Network Rail сразу остановил все рейсы, что проходили маршрутом, и только после этого начал проверку.

Через 1,5 часа движение восстановили и выпустили заявление, в котором раскритиковали распространителей фейков.

«Препятствия, вызванные созданием и распространением таких фальшивых изображений и видео, создают совершенно ненужную задержку для пассажиров, что обременяет налогоплательщиков», — заявил представитель компании. «Это увеличивает нагрузку на наши команды, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги. Безопасность пассажиров является нашим приоритетом, поэтому мы всегда серьезно будем относиться к любым проблемам безопасности».

Интересно, что в британской транспортной полиции заявили, что в курсе инцидента, но расследование проводить не будут. Очевидно, виновник задержек останется без наказания. Согласно данным Network Rail, ИИ-фейк в целом остановил движение 32 рейсов, включая пассажирские и грузовые поезда.

С распространением инструментов генерации изображений и видео такие истории могут стать привычным явлением, особенно, когда «авторы» фейков учитывают окружающие условия (в случае моста, «помогли» природные катаклизмы). В остальном же, кажется, пользователям стоит быть осмотрительными ко всему, что мы видим сегодня в сети и не забывать о фактчекинге.