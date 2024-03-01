«БожеВільні» ─ украинский фильм о «карательной психиатрии» КГБ СССР выйдет на экраны 17 апреля

В следующем месяце в прокат выйдет украинский фильм «БожеВільні» (международное название — «DIAGNOSIS: DISSENT»). Как отмечают авторы, это первое в мировом кинематографе игровое кино, герои которого сталкиваются с так называемой «карательной психиатрией» ─ одним из самых циничных и жестоких изобретений КГБ СССР, которое применялось к несогласным с политикой коммунистической партии.

События разворачиваются в СССР в 1970-е годы прошлого столетия. В те времена, чтобы наказать несогласных с «политикой партии», применялся искусственно выдуманный диагноз «вялотекущая шизофрения». Этот диагноз стал главным инструментом так называемой «карательной психиатрии» и активно использовался для подавления любого сопротивления.

В центре сюжета — свободолюбивый парень, по имени Андрей Довженко. Жажда свободы и уверенность, что каждый советский человек имеет право на свой голос, загоняет его в тиски жестокой системы порабощения. Он выясняет, что большинство обвиняемых по определенным статьям отправляются не в тюрьму, а в психиатрические больницы специального типа, получая в качестве приговора диагноз «вялотекущая шизофрения», придуманный в кабинетах КГБ. Андрей попадает в настоящий ад карательной психиатрии, где с помощью больших доз психотропных препаратов, пыток и унижений пытались сломать волю людей к сопротивлению. Перед ним встает непростой выбор — сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или бросить вызов системе, став на путь борьбы с ней.

Каждый из героев ленты — это собирательный образ реальных людей. Собственно, поэтому авторы делают акцент на том, что лента «основана на реальных событиях». Для воспроизведения исторической действительности авторы фильма обращались к архивным источникам и привлекали консультантов — одним из которых стал Семен Глузман, врач-психиатр, бывший политзаключенный и диссидент, председатель Ассоциации психиатров Украины и член Американского общества психиатров, а вторым — продюсер фильма Валерия Иваненко, которая много лет дружила с известными диссидентами Валерией Новодворской и Владимиром Буковским, документируя их рассказы о пережитом в советских застенках.

Фильм «БожеВільні» стал полнометражным дебютом режиссера Дениса Тарасова. Сценарий написала Ксения Заставская. Роли в картине исполнили актеры кино и театра: Константин Темляк («Вкус свободы», «И будут люди»), Наталья Бабенко («Лучшие выходные», «Пульс»), Ирма Витовская («Мои мысли тихие», «Коза ностра. Мама едет», «Вкус свободы»), Андрей Мостренко («Щедрик», «Отец»), Остап Ступка («Круты 1918», «Казаки. Абсолютно лживая история»), Виталий Салий («Я работаю на кладбище»), Анастасия Пустовит («Между нами»), Виктор Жданов («Я работаю на кладбище») и другие.

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Мировая премьера фильма «БожеВільні» состоялась 13 октября на Международном Варшавском кинофестивале. Лента получила награду Special Mention Award в рамках секции 1-2 COMPETITION. Картина выйдет в украинских кинотеатрах с 17 апреля 2024 года.

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