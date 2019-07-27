Браузер Firefox Reality стал доступным и для гарнитур Oculus Quest

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Компания Mozilla заявила о расширении доступности своего браузера Firefox Reality. Теперь его можно использовать на платформе виртуальной реальности Oculus Quest, которая была представлена осенью прошлого года.

Отныне владельцы автономной гарнитуры от Facebook – Oculus Quest – могут просматривать сайты, смотреть видео и погружаться в виртуальную реальность через браузер от Mozilla, который придаёт особое значение конфиденциальности. В нём расширенная защита от отслеживания действий пользователя включена по умолчанию. Таким образом, Firefox Reality может стать альтернативой собственному браузеру Oculus. Для Oculus Quest доступны те же функции браузера Firefox Reality, что и для других платформ, включая голосовой поиск.

Браузер для гарнитур виртуальной реальности изначально доступен на 10 языках, (включая упрощенный и традиционный китайский, японский и корейский). В дальнейшем Mozilla намерена расширит перечень поддерживаемых языков.

Источник: Engadget