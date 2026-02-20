Google Chrome на ПК получил режим "разделенного просмотра": как включить

Google объявила о трех новых инструментах производительности для настольной версии браузера Chrome: режим Split View, аннотации во встроенном просмотрщике PDF и функцию «Сохранить в Google Drive». Все эти возможности уже разворачиваются вместе с релизом Chrome 145.





Split View

Новая функция Split View позволяет открыть две вкладки рядом в одном окне браузера. Google позиционирует ее как способ уменьшить «усталость от постоянного переключения между вкладками». Чтобы активировать режим, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши на ссылке и выбрать пункт Open Link in Split View — он появился рядом с «Новая вкладка», «Новое окно» и «Инкогнито».

После активации появляется интерфейс с двумя панелями под адресной строкой. URL в адресном поле меняется в зависимости от той страницы, с которой пользователь взаимодействует в конкретный момент. Слева от адресной строки появляется новый значок Split View (его можно закрепить через правый клик), где доступны опции Separate (разделить в обычные вкладки), Close (закрыть режим) и Reverse (поменять панели местами). Ширину панелей регулируют перетаскиванием центральной границы, а в ленте вкладок отображается, что вкладки работают в совместном режиме.





Сценарии использования этой функции следующие: смотреть видео и параллельно делать заметки, держать открытыми окно встречи и документ в Docs или сравнивать две страницы без отдельных окон.

Аннотации в PDF

Встроенный в Chrome инструмент PDF Viewer теперь поддерживает аннотации. Пользователь может выделять текст и добавлять заметки, нажав на иконку «волнистой линии» в верхней панели. Справа открывается панель с настройками размера и цвета. По словам Google, это «устраняет необходимость загружать файл и открывать отдельную программу только для быстрой заметки». Эта функция пригодится и для быстрой подписи документов.

Сохранение PDF сразу в Drive

В верхней панели PDF Viewer появилась кнопка Save to Google Drive. Пользователь может выбрать учетную запись для загрузки в хранилище Google Drive, а файл автоматически сохранится в папке «Saved from Chrome». Это упрощает работу с документами и синхронизацию без ручного экспорта.

Все три функции постепенно внедрялись ранее, а с версией Chrome 145 они становятся широко доступными.

Источник: 9to5google