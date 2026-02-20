tradfi
Новости Софт 20.02.2026 comment views icon

Google Chrome на ПК получил режим "разделенного просмотра": как включить

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google Chrome на ПК отримав режим "розділеного перегляду": як увімкнути

Google объявила о трех новых инструментах производительности для настольной версии браузера Chrome: режим Split View, аннотации во встроенном просмотрщике PDF и функцию «Сохранить в Google Drive». Все эти возможности уже разворачиваются вместе с релизом Chrome 145.


Split View

Новая функция Split View позволяет открыть две вкладки рядом в одном окне браузера. Google позиционирует ее как способ уменьшить «усталость от постоянного переключения между вкладками». Чтобы активировать режим, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши на ссылке и выбрать пункт Open Link in Split View — он появился рядом с «Новая вкладка», «Новое окно» и «Инкогнито».

После активации появляется интерфейс с двумя панелями под адресной строкой. URL в адресном поле меняется в зависимости от той страницы, с которой пользователь взаимодействует в конкретный момент. Слева от адресной строки появляется новый значок Split View (его можно закрепить через правый клик), где доступны опции Separate (разделить в обычные вкладки), Close (закрыть режим) и Reverse (поменять панели местами). Ширину панелей регулируют перетаскиванием центральной границы, а в ленте вкладок отображается, что вкладки работают в совместном режиме.

В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК


Сценарии использования этой функции следующие: смотреть видео и параллельно делать заметки, держать открытыми окно встречи и документ в Docs или сравнивать две страницы без отдельных окон.

Аннотации в PDF

Встроенный в Chrome инструмент PDF Viewer теперь поддерживает аннотации. Пользователь может выделять текст и добавлять заметки, нажав на иконку «волнистой линии» в верхней панели. Справа открывается панель с настройками размера и цвета. По словам Google, это «устраняет необходимость загружать файл и открывать отдельную программу только для быстрой заметки». Эта функция пригодится и для быстрой подписи документов.

Google Chrome на ПК отримав режим "розділеного перегляду": як увімкнути

Сохранение PDF сразу в Drive

В верхней панели PDF Viewer появилась кнопка Save to Google Drive. Пользователь может выбрать учетную запись для загрузки в хранилище Google Drive, а файл автоматически сохранится в папке «Saved from Chrome». Это упрощает работу с документами и синхронизацию без ручного экспорта.

Спецпроекты
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих

Все три функции постепенно внедрялись ранее, а с версией Chrome 145 они становятся широко доступными.

В бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки: как включить?

Источник: 9to5google

Популярные новости

arrow left
arrow right
Жители Чили изображали "ChatGPT из людей" в течение 12 часов на акции против ЦОД
Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"
В приложение Gemini добавили Lyria 3: ИИ для генерации музыки, работающий даже с фото
В бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки: как включить?
В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК
YouTube пытается блокировать фоновое воспроизведение в сторонних браузерах
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
Google закрыла "хак" для просмотра YouTube без рекламы в фоновом режиме
Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров
Новый год, новый браузер: Opera One R3 имеет 9 цветов для островов вкладок, динамические темы со звуком и ИИ
Google требует от работников, недовольных ИИ, добровольного увольнения
YouTube Music требует денег за просмотр текстов песен: 5 бесплатно, далее — Premium
Gemini сможет "заимствовать" ваши разговоры из ChatGPT
Google подтвердила баг Pixel с записанными сообщениями, слышимыми на другой стороне, но не для всех аппаратов
Первый взгляд на Siri 2.0? В Gemini появился режим "Персональный интеллект", где ИИ знает о вас все
Google обновляет дизайн голосового поиска на Android
В Google Translate нашли "скрытого" чатбота: он мечтает сбежать с ПК на свежий воздух
Google добавила Gemini 3 в Gmail: теперь ИИ будет читать вашу почту
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить