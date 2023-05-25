Аналог ИИ Bing от Opera: браузерный чат-бот Aria может создавать текст, программировать, отвечать на вопросы и помогать в интернете

Opera тестирует боковую панель браузера с ИИ-чатом Aria. Бот на основе ChatGPT от OpenAI может генерировать текст, писать код, отвечать на вопросы и многое другое. Ранее в Opera появилась панель ChatGPT и подсказки на основе ИИ – в зависимости от контента открытой страницы они позволяют резюмировать текст, получать пояснения по нему или писать твиты.

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В отличие от оригинального ChatGPT, Aria из Opera может отображать актуальную информацию из интернета, не будучи ограниченной предварительным обучением и локальными базами. Бот способен отвечать на вопросы о самой Opera – компания заявляет, что он знает всю базу данных технической поддержки.

Система Opera Composer позволяет Aria подключаться к нескольким моделям ИИ и в будущем расширит свои возможности: планируется внедрение службы поиска от нескольких провайдеров и другие функции, объединенные интерфейсом Aria.

Протестировать Aria можно в Opera One для разработчиков или под Android, в бета-версии Opera из Google Play. Для использования необходимо создать учетную запись Opera, если ее нет. Компания проверяет аккаунт и добавляет его в «белый список», после чего предоставляется доступ к чат-боту. Поддержка Aria заявлена для 180 стран, включая ЕС.

Источники: Opera, The Verge