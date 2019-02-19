Браузер Samsung Internet Browser перешел на новый интерфейс One UI и получил поддержку темной темы Dark Mode (пока только в бета-версии)

Компания Samsung выпустила крупное обновление для одного из своих основных приложений. Речь о фирменном мобильном браузере южнокорейского гиганта Samsung Internet Browser, который ровно неделю назад преодолел рубеж в 1 млрд загрузок в Google Play Store. Сразу уточним, что мы говорим о последней бета-версии под порядковым номером 9.2.

Главное новшество — новый интерфейс, построенный по принципам One UI, нового визуального стиля для всех мобильных приложений Samsung для Android. В прошлом месяце у нас выходила объемная статья, посвященная особенностям и возможностям нового пользовательского интерфейса Samsung One UI. Если вкратце, в новой версии Samsung сделала интерфейс проще и удобнее, особенно для управления одной рукой за счет новой оптимизированной структуры с разделением экрана на две части (информативную область и непосредственно область взаимодействия с приложением).

Собственно, с новым интерфейсом браузер Samsung Internet Browser стал удобнее как в целом, так и с точки зрения управления одной рукой. Меню настроек и все основные функции теперь сосредоточены в нижней части экрана. И поскольку в новом интерфейсе Samsung появился «Ночной режим» Dark Mode, то в Samsung Internet Browser он, конечно же, тоже поддерживается. Напомним, этот режим, перекрашивающий интерфейс в черный цвет, позволяет снизить нагрузку на глаза пользователей в темное время суток и благоприятно влияет на автономность устройств с экранами OLED.

Новая бета-версия Samsung Internet Browser также переехала на более новую версию движка Chromium 67.

Наконец, разработчики добавили антишпионскую функцию Smart Anti-Tracking, которая использует технологии машинного обучения для отслеживания и блокирования сайтов и сервисов, пытающихся следить за действиями пользователей в сети. Включить ее можно в настройках (Settings > Privacy and Security > Smart anti-tracking).

Бета-версия браузера Samsung Internet Browser с новым интерфейсом One UI уже доступна для загрузки в магазине Google Play Store. Когда новый дизайн доберется до стабильной версии Samsung Internet Browser, пока неясно, но если не возникнет никаких проблем в ходе тестирования, то, вероятно, это случится быстро.

Источник: Medium