Бронирование от мобилизации: ОП и ВРУ предлагают дополнительные взносы от 6 до 20 тыс. грн, бизнес хочет четких правил

Украинские чиновники прорабатывают новую модель бронирования работников от мобилизации. В начале февраля изменения в этом направлении анонсировал Владимир Зеленский. Офис президента и ВРУ готовят различные варианты бронирования, но все они привязаны к денежным взносам.

Еще в конце 2023 года в ОП начали прорабатывать новую модель бронирования от мобилизации. Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма предлагает следующую идею. Предприятие может забронировать только тех работников, объем уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с официальной зарплаты которых составляет по крайней мере 6000 грн. Следовательно, военнообязанный должен зарабатывать не менее 33400 грн в месяц.

ВРУ предлагает возможность бронировать сотрудников независимо от уровня их оклада. Но предприятие должно ежемесячно платить за каждого забронированного работника фиксированный платеж. Предварительно речь идет о 20000 грн. Над законопроектом работает глава экономического комитета ВРУ Дмитрий Наталуха.

Сейчас обе идеи находятся на этапе обсуждения. Окончательно определиться с ними должны до принятия во втором чтении законопроекта о мобилизации.

Так, концепция ОП имеет уже несколько вариантов. Кроме указанной уплаты не менее 6000 грн НДФЛ также существует другой вариант, который рассматривают у президента. Предлагается учитывать не только НДФЛ, а и военный сбор и единый социальный взнос. Какая сумма налогов нужна для бронирования в таком случае, еще неизвестно.

Парламентская концепция также имеет несколько вариаций. Рассматриваются различные варианты фиксированной ставки дополнительного платежа размером от 6000 грн до 30000 грн. Однако 20000 грн — это минимальная зарплата одного военного, поэтому именно на этой сумме остановился экономический комитет. Отмечается, что забронировать по такому механизму можно будет лишь 50% военнообязанных из штата. Такой подход может дополнительно принести в бюджет от 203 млрд грн до 520 млрд грн, подсчитали в экономическом комитете.

Курс Front-end Basic. Після успішного закінчення курсу студенти отримують достатньо знань і навичок для верстки сайту будь-якої складності. Реєстрація на курс

Сейчас бронирование работников доступно только предприятиям, которые имеют статус критически важных. Этот перечень утверждается на уровне КМУ. Таким образом, нынешняя модель подходит далеко не каждому бизнесу. В то же время предприниматели требуют понятных принципов бронирования, которые касаются всех компаний.

«Любая система лучше, чем то, что сейчас», — говорит основатель сети «Молоко от фермера» Тарас Мороз.

Возможность бронирования позволит сохранить специалистов в стране и вернуть тех, кто уехал, уверен основатель KAN Development Игорь Никонов. В его компании есть 30-50 ключевых работников, на которых держится компания. Например, главный инженер, главный специалист по электронике, вентиляции, менеджеры проектов и тому подобное. Именно их в первую очередь готов бронировать Никонов. Ему ближе парламентская концепция, которая вводит дополнительный ежемесячный взнос за работника, хотя она и требует больших затрат.

Эту же концепцию поддерживает и руководитель сети магазинов «Аврора» Тарас Панасенко. Он говорит, что есть специальности с невысокой зарплатой, но они крайне важны для компании. Хотя может быть трудно объяснить коллективу, почему бронируют именно этого работника, а не другого.

В то же время концепцию ОП с привязкой к сумме уплаченных налогов с заработной платы поддерживают в сети «БРСМ-Нафта», поскольку она более понятна и прозрачна с точки зрения коррупционной составляющей. Малый и средний бизнес также больше склоняется к этому варианту, поскольку для небольших компаний ежемесячные дополнительные платежи за одного работника — это слишком дорого. Например, для выхода на экспортные рынки нужны командировки для работников за границу. Пятеро мужчин — это 600000 грн за полгода, что небольшая компания не потянет.

Представители бизнеса также предлагают гибридный подход. Компании, которые имеют критическое значение для экономики, бронировали бы работников по критерию уплаченных от их заработных плат налогов, а другие — через дополнительные платежи. Также предлагается ранжировать взносы на бронирование работников в зависимости от отрасли.

Несмотря на расхождение во мнениях, предприниматели соглашаются: стране нужны четкие и понятные правила бронирования, которые позволят найти баланс между потребностями армии и экономики, и чтобы предприятия смогли сохранить ключевых людей в своих отраслях.

Источник: Forbes

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!