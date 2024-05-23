«Будут размещены на военной базе»: бывший CEO Google Эрик Шмидт предполагает государственный контроль над искусственным интеллектом

Бывший генеральный директор и председатель правления Google Эрик Шмидт считает, что чрезвычайно мощные системы искусственного интеллекта в будущем будут строго охраняться правительствами. Об этом он рассказал в интервью Noema.

«Я подозреваю, что в конечном итоге как в США, так и в Китае появится небольшое количество чрезвычайно мощных компьютеров со способностью к автономным изобретениям, которые превысят то, что мы хотим предоставить либо нашим гражданам без разрешения, либо нашим конкурентам. … Они будут размещены на военной базе, которая будет работать от какого-то ядерного источника энергии и окружена колючей проволокой и пулеметами», — говорит Шмидт.

Шмидт был генеральным директором и председателем правления Google с 2001 по 2011 годы, прежде чем вернуть бразды правления соучредителю компании Ларри Пейджу. После этого он занимал должность исполнительного председателя поискового гиганта и технического советника, прежде чем окончательно покинуть компанию в начале 2020 года. С тех пор 69-летний Шмидт интересуется ИИ и изучает его влияние на общество. Он написал книгу «The Age of AI» вместе с покойным дипломатом Генри Киссинджером и деканом факультета компьютерных наук Массачусетского технологического института Дэниелом Хаттенлочером. В ней подробно описаны риски и возможности, которые принесет ИИ.

Хотя пока это может показаться надуманным, прогноз Шмидта может осуществиться, учитывая, насколько страны уже конкурируют, когда дело доходит до сохранения лидерства в гонке ИИ. Недавно США усилили контроль над экспортом своих технологий в Китай, ограничив продажи чипов AI, изготовленных такими компаниями, как NVIDIA.

То же самое касается Китая, который работает над тем, чтобы минимизировать свою зависимость от микросхем американского производства. Китайские чиновники заставляют отечественных технологических гигантов, таких как Alibaba и материнскую компанию TikTok ByteDance, покупать чипы искусственного интеллекта местного производства.

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