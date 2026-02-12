BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю

Пока европейские автоконцерны считают потери и урезают расходы, китайские бренды агрессивно наращивают свое присутствие на рынке. BYD уже опередила Tesla по мировым продажам электромобилей, а в Украине по итогам 2025 года нарастила продажи на 401% и вышла на первое место по продажам новых авто, опередив традиционного лидера Toyota.





Китай наступает

В декабре 2025 года китайские марки контролировали почти 10% европейского рынка новых автомобилей. В Испании их доля в сегменте электромобилей достигла 18%, в Британии — 17,7%. В Украине китайские авто уже превысили 30% рынка новых машин. Самые сильные позиции — в Норвегии, Испании, Британии, Исландии, Италии и Польше; более слабые — в Германии и Балтии, но и там влияние растет.

В то же время европейские производители получили сразу несколько ударов: новые тарифы США, конкуренцию из Китая и требования Евро-7. Ключевая проблема заключается в высокой себестоимости. В Германии электроэнергия стала одной из самых дорогих после отказа от АЭС и потери дешевого газа. Volkswagen впервые за 88 лет обсуждает закрытие трех заводов и массовые сокращения. В начале 2026 года акции Mercedes-Benz упали на 6,7%, BMW — на 7%, Volkswagen — на 5,4%. Продажи Mercedes в 2025 году снизились на 9%.

Бюджетный сегмент в Европе почти исчез — производители сосредоточились на дорогих кроссоверах с высокой маржой. Эту свободную нишу быстро заняли китайские бренды с более низкими ценами и богатым оснащением.





«Европейские» авто из Китая

Многие модели для Европы производятся в КНР: Dacia Spring, BMW iX3, электрический Mini, отдельные Volvo. Volvo и Polestar принадлежат Geely. Smart на 50% контролирует китайский холдинг, а Smart #1 і #3 выпускают только в Китае. Cupra Tavascan и Volkswagen ID.UNYX собирают в Аньхое. Даже Tesla половину машин производит в Шанхае.

Китай сейчас контролирует более 70% мирового производства аккумуляторов и почти всю цепь переработки редкоземельных металлов. Когда батареи, электроника и сборка сосредоточены рядом, затраты резко падают. К тому же власти страны обеспечивали поддержку отрасли электротранспорта. Одна только BYD получила более $4,3 млрд помощи и в 2025 году продала 2,25 млн электрокаров против 1,64 млн у Tesla. В то же время Китай столкнулся с перепроизводством, поэтому экспорт стал вопросом выживания.

Украинские реалии

В Украине нередко решающим фактором становится цена. Например, новая Skoda Scala стоит $21-23 тыс. и предлагает базовый хэтчбек с 1,0-литровым мотором. За похожие деньги «серый» рынок предлагает BYD Yuan Plus или Chery Tiggo 7 Pro с панорамной крышей, кожаным салоном и полным набором ассистентов, что делает китайские авто более привлекательными. В то же время быстрая зарядка с недавних пор стоит 30-32 грн/кВт-ч, поэтому интерес к электромобилям может несколько остыть.

