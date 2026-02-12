tradfi
Новости Авто 12.02.2026 comment views icon

BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю

Пока европейские автоконцерны считают потери и урезают расходы, китайские бренды агрессивно наращивают свое присутствие на рынке. BYD уже опередила Tesla по мировым продажам электромобилей, а в Украине по итогам 2025 года нарастила продажи на 401% и вышла на первое место по продажам новых авто, опередив традиционного лидера Toyota.


Китай наступает

В декабре 2025 года китайские марки контролировали почти 10% европейского рынка новых автомобилей. В Испании их доля в сегменте электромобилей достигла 18%, в Британии — 17,7%. В Украине китайские авто уже превысили 30% рынка новых машин. Самые сильные позиции — в Норвегии, Испании, Британии, Исландии, Италии и Польше; более слабые — в Германии и Балтии, но и там влияние растет.

В то же время европейские производители получили сразу несколько ударов: новые тарифы США, конкуренцию из Китая и требования Евро-7. Ключевая проблема заключается в высокой себестоимости. В Германии электроэнергия стала одной из самых дорогих после отказа от АЭС и потери дешевого газа. Volkswagen впервые за 88 лет обсуждает закрытие трех заводов и массовые сокращения. В начале 2026 года акции Mercedes-Benz упали на 6,7%, BMW — на 7%, Volkswagen — на 5,4%. Продажи Mercedes в 2025 году снизились на 9%.

Бюджетный сегмент в Европе почти исчез — производители сосредоточились на дорогих кроссоверах с высокой маржой. Эту свободную нишу быстро заняли китайские бренды с более низкими ценами и богатым оснащением.


«Европейские» авто из Китая

Многие модели для Европы производятся в КНР: Dacia Spring, BMW iX3, электрический Mini, отдельные Volvo. Volvo и Polestar принадлежат Geely. Smart на 50% контролирует китайский холдинг, а Smart #1 і #3 выпускают только в Китае. Cupra Tavascan и Volkswagen ID.UNYX собирают в Аньхое. Даже Tesla половину машин производит в Шанхае.

Китай сейчас контролирует более 70% мирового производства аккумуляторов и почти всю цепь переработки редкоземельных металлов. Когда батареи, электроника и сборка сосредоточены рядом, затраты резко падают. К тому же власти страны обеспечивали поддержку отрасли электротранспорта. Одна только BYD получила более $4,3 млрд помощи и в 2025 году продала 2,25 млн электрокаров против 1,64 млн у Tesla. В то же время Китай столкнулся с перепроизводством, поэтому экспорт стал вопросом выживания.

Украинские реалии

В Украине нередко решающим фактором становится цена. Например, новая Skoda Scala стоит $21-23 тыс. и предлагает базовый хэтчбек с 1,0-литровым мотором. За похожие деньги «серый» рынок предлагает BYD Yuan Plus или Chery Tiggo 7 Pro с панорамной крышей, кожаным салоном и полным набором ассистентов, что делает китайские авто более привлекательными. В то же время быстрая зарядка с недавних пор стоит 30-32 грн/кВт-ч, поэтому интерес к электромобилям может несколько остыть.

Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза

Спецпроекты
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Подробнее ознакомиться с причинами того, почему китайские автопроизводители вытесняют европейские концерны с рынка электромобилей и стремительно набирают популярность в Украине, можно на сайте SPEKA.

Рынок новых авто в Украине: триумф BYD и 14-месячный рекорд в ноябре

Популярные новости

arrow left
arrow right
Скрученный пробег в Украине 2025: Toyota Avensis — лидер антирейтинга со 100+ тыс. "недостачи"
В Украину завезли почти полмиллиона авто за 2025 год: средний возраст — 9 лет, самый популярный — Tesla Model Y
Honda меняет логотип впервые за десятилетие: ставка на электромобили и гибриды
Как верифицировать терминал Starlink в Украине: гайд для физлиц, ФОП и компаний
Мировой рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 часа
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза
Украинцы выкупили 80% запасов зарядных станций со складов в Европе, — СМИ
Не просто мода: спутники подтвердили связь между "чистотой" воздуха и количеством электромобилей на дорогах
Топ-10 электромобилей в Украине: как изменились цены и предложение после введения НДС
В BMW признали, что доплата за подогрев сидений была ошибкой и... удвоили остальные подписки
Электрокар, который смог: Xiaomi SU7 сохранил 94,5% ресурса батареи после 265 000 км пробега
Электрокары все? Заводы батарей в США переквалифицируются на аккумуляторы для ИИ-датацентров
Экономия до $100: "Укрпошта" отменила плату за возврат международных посылок
Tesla выпустила "новую" Model Y AWD: дешевле Premium и с меньшим запасом хода
Grammarly, NVIDIA и mono: украинские айтишники выбрали топ-25 компаний, в которых хотели бы работать
Энергия на 400 км за 5 минут: BYD показала работу новой зарядной станции для авто
Tesla прекращает производство Model S и X, чтобы создавать роботов: прибыль компании упала на 46% в 2025 году
Электромобили впервые обошли бензиновые авто по продажам в Европе
Вышел Volvo EX60: электрокроссовер с запасом хода до 810 км и 10-летней гарантией на батарею
Разделение огня и электричества: китайская Svolt создала батарею, которая "спасет" пассажиров электрокара во время пожара
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить