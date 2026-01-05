Продажи Tesla падают второй год подряд, BYD — мировой лидер рынка электромобилей

По итогам прошлого года продажи Tesla упали на 9% — ее обошла BYD и стала первой в мире по продажам электромобилей. Зато годовые продажи Tesla снижаются уже второй год подряд. Падение обусловлено отменой федеральной налоговой льготы в США и усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Tesla сообщила о продажах в четвертом квартале на уровне 418 227 автомобилей — это на 15,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и значительно хуже ожиданий аналитиков. Вообще, в 2025 году Tesla поставила в мире 1,63 млн автомобилей — это на 9% меньше, чем 1,79 млн в 2024 году, свидетельствуют данные компании. Отмечается, что около 50 850 из этих авто отнесены к категории «другие модели», куда входят Cybertruck, а также более старые Model X и Model S. Акции Tesla упали более чем на 2% после открытия рынка по завершении новогодних праздников. Компания потеряла долю рынка в Европе и Китае на фоне роста китайских конкурентов. Tesla также сталкивается с усилением конкуренции в США — правда, не со стороны китайских брендов, которым запрещено продавать автомобили на американском рынке.

Китайская BYD, которая в 2025 году поставила 2,26 млн электромобилей, теперь занимает первое место в мире по объемам продаж EV. Впрочем, преимущество BYD над Tesla базируется не только на продажах чисто электрических авто. Всего в 2025 году BYD продал около 4,6 млн автомобилей, выполнив сниженную годовую цель компании. Для сравнения, общие глобальные поставки Tesla за тот же период составили 1,63 млн машин. Продажи BYD за прошлый год выросли примерно на 7-8% год к году, что стало самым медленным темпом роста компании за последние пять лет, однако этого оказалось достаточно, чтобы окончательно закрепить лидерство над Tesla. Из 4,6 млн проданных автомобилей BYD примерно 2,25-2,26 млн пришлись на полностью электрические модели (BEV) — больше, чем общие поставки Tesla. Продажи электромобилей BYD в этом сегменте выросли почти на 28% в годовом измерении, что резко контрастирует со спадом Tesla.

Ключевым фактором вытеснения Tesla также стало стремительное расширение BYD за пределами Китая. В 2025 году компания продала более 1 млн автомобилей на внешних рынках, что означает рост экспорта более чем на 150% в годовом измерении. Именно международная экспансия позволила BYD компенсировать замедление внутреннего спроса и усилить давление на Tesla в Европе и других регионах. Наибольший удар в четвертом квартале, похоже, нанесла именно отмена федеральной налоговой льготы в США в размере $7 500.

В третьем квартале Tesla продала рекордные 497 099 автомобилей — на 29% больше, чем в предыдущем квартале, — поскольку потребители спешили купить электромобили до исчезновения налогового кредита. После этого продажи снова пошли на спад, несмотря на попытки компании стимулировать спрос. Падение продаж происходит на фоне попыток генерального директора Илона Маска переориентировать компанию с производства и продажи электромобилей на искусственный интеллект и робототехнику. Маск продвигает идею заработка на «устойчивом изобилии» — термине, который неоднократно используется в недавнем Master Plan IV. В нем описывается экосистема устойчивых продуктов — от транспорта и генерации энергии до хранения батарей и робототехники.

В то же время основную часть доходов Tesla все еще обеспечивает именно бизнес по электромобилям. Так, в третьем квартале компания получила $28 млрд выручки, из которых $21,2 млрд пришлось на продажу электромобилей. Отдельно Tesla обнародовала подробные данные по производству. В четвертом квартале 2025 года компания изготовила 434 358 автомобилей, из которых 422 652 пришлись на Model 3 и Model Y, еще 11 706 — на другие модели, включая Cybertruck, Model S и Model X. Таким образом, объемы производства превысили фактические поставки за квартал.

По итогам всего 2025 года общее производство Tesla составило 1 654 667 автомобилей. Это указывает на сохранение разрыва между производством и продажами на фоне ослабления спроса. Параллельно с автомобильным бизнесом Tesla зафиксировала рекордные показатели в энергетическом сегменте. В четвертом квартале компания развернула 14,2 ГВт-ч систем хранения энергии, что стало самым высоким квартальным результатом в ее истории. В целом за 2025 год объем развертывания энергетических продуктов достиг 46,7 ГВт-ч. Финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год Tesla планирует опубликовать 28 января 2026 года после закрытия американских рынков.

Источник: TechCrunch.com