Бикини принцессы Леи из «Звездных войн» продают по цене однокомнатной квартиры в Киеве

У поклонников «Звездных войн» есть уникальна возможность приобрести легендарный костюм принцессы Леи. Знаменитый золотой бикини, который Кэрри Фишер носила в фильме «Возвращение джедая», сейчас продается на аукционе Heritage Auctions.

Стартовая цена лота составляет $30 000, но эксперты прогнозируют, что она значительно возрастет до завершения торгов. Этот легендарный элемент гардероба появился в шестом эпизоде саги, когда Лея попала в плен к Джабба Хатту.

Исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена (Joe Maddalena) подчеркивает важность этого аукциона: «Мы собираем самые выдающиеся культурные артефакты, которые ранее никогда не были в одном месте. Это позволяет оценить влияние научно-фантастических фильмов и сериалов на наше мировосприятие».

Стоит отметить, что костюм принцессы Леи — не единственный ценный лот из вселенной «Звездных войн». В прошлом году голову робота C-3PO из «Новой надежды» продали за 800 000 долларов. А потерянный X-Wing из того же фильма установил рекорд, когда его приобрели за $3,135 млн.

Аукцион продлится еще две недели, поэтому цена на бикини может существенно возрасти. Этот костюм стал символом не только фильма, но и целой эпохи в кинематографе. Он олицетворяет силу и независимость женского персонажа, который стал образцом для миллионов зрителей по всему миру.

Коллекционеры и фанаты «Звездных войн» с нетерпением ожидают результатов торгов. Эксперты считают, что этот лот может стать одним из самых дорогих предметов киноиндустрии, проданных на аукционе. Heritage Auctions славится продажей уникальных артефактов поп-культуры, и этот случай не станет исключением.

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Источник: IGN