Новости Игры 11.06.2024 в 18:49 comment views icon

Ubisoft показала геймплей Star Wars Outlaws — космические и наземные бои, стелс, способности Никса

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Андрій Русанов

Автор сайта

Ubisoft показала геймплей Star Wars Outlaws — космические и наземные бои, стелс, способности Никса

На трансляции Ubisoft Forward компания продемонстрировала более 10 минут геймплея Star Wars Outlaws. На видео можно увидеть включая перестрелку в космосе, короткую экскурсию по культовому очагу преступности Мос-Эйсли и маленького помощника главной героини Никса в работе.

Директор игры Матиас Карлсон объясняет, что одной из главных мотиваций для путешествий по галактике в Star Wars Outlaws является поиск экспертов, которые обучают Кей новым навыкам боя и выживания. По словам Карлсона, каждая планета имеет свою собственную систему, которую можно исследовать, и несет много возможностей получить несколько кредитов, которыми можно воспользоваться, или нет.

Некоторые задания включают бои в космосе. После одного из них Кей повышает свою репутацию в синдикате Пайков с «плохой» на «хорошую». Это стоит сделать, поскольку торговцы в игре часто связаны с синдикатами, при условии хорошей репутации они смогут предоставлять специальные предложения.

Кей приземлилась на Татуине и пробиралась через пустыню на спидере. Затем была демонстрация стелса, Кей и Никс пробирались к складу под охраной, скрытно атакуя врагов. Никс демонстрирует свою способность к сканированию — он шевелил ушами и отмечал врагов на карте. В целом геймплей кажется увлекательным, особенно интересно что еще может делать Никс.

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Источник: GanmesRadar


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