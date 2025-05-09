Биткоин на пути к $120 тыс. и новым историческим максимумам

Наконец биткоин смог прорваться выше отметки в $100 тыс. и сейчас торгуется в районе $102,916 (на момент написания) О признаках роста еще в конце апреля говорил криптоисследователь из 21Shares Мэтт Мена.

Генеральный директор CryptoQuant Ки Йонг Джу, как и обещал, публично признал свою неправоту. Он говорил, что признает ошибочность утверждения о конце бычьего рынка, если стоимость BTC превысит $100 тыс.

«Два месяца назад я сказал, что бычий цикл закончился, но я ошибался. Давление продаж Bitcoin уменьшается, и через ETF поступают массивные притоки средств. Раньше рынок биткоина был довольно простым. Основными игроками были старые киты, майнеры и новые розничные инвесторы, которые фактически передавали активы друг другу. Когда розничная ликвидность исчерпывалась и старые киты начинали выводить средства, было относительно легко предсказать пик цикла… Но сейчас рынок биткоина стал намного разнообразнее. ETF, Strategy (MSTR), институциональные инвесторы, и даже государственные учреждения рассматривают возможность покупки и продажи биткоина. Ранее циклы фиксации прибыли запускались, когда киты выводили средства на пике, что приводило к цепной реакции распродаж и падению цены. Однако, представляется, что пора отбросить эту теорию циклов. Новые источники ликвидности и объемы становятся более непредсказуемыми, сигнализируя о переходе, поскольку рынок биткоина сливается с традиционными финансами. Теперь, вместо того чтобы беспокоиться о продаже старыми китами, важнее сосредоточиться на том, сколько новой ликвидности поступает от институтов и ETF, поскольку этот новый приток может перевесить даже сильные распродажи китов. Честно говоря, я все еще считаю, что рынок вяло поглощает новую ликвидность. Большинство индикаторов держатся на грани. Сейчас не чувствуется четко бычий это или медвежий рынок. Конечно, недавние движения цен чрезвычайно бычьи, но я говорю о цикле фиксации прибыли. То, что я ошибся, не означает, что данные онлайн-анализа бесполезны. Аналитики онлайн-данных могут иметь разные мнения, и раньше многие аналитики не соглашались со мной. Данные — это просто данные, и мнения различаются. Я извиняюсь за неправильное предсказание», — написал он в Х.

Также было еще две причины:

Федеральный резерв США оставил ставку по федеральным фондам на уровне 4,25% — 4,5%, что соответствовало ожиданиям рынка. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Великобританией по снижению некоторых тарифов на импорт фармацевтической продукции и автомобилей, одновременно сохраняя 10% тариф на весь остальной импорт.

Новые биткоин-киты покупают BTC в среднем по $91,900 — это на 185% дороже, чем цена, по которой заходили старые киты ($32,200).

Также известный аналитик Doctor Profit писал, что бычье ралли биткоина начнется примерно в мае-июне, а цена поднимется к новым историческим максимумам в диапазоне $120 тыс. — $140 тыс.

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В своем долгосрочном прогнозе аналитики ARK Invest выдали аж три сценария стоимости BTC, и по самому скромному из них биткоин будет стоить $300 тыс. к 2030 году.