Биткоин стоит почти $38 000 и уверенно продолжает ралли роста с начала года

Цены на криптовалюту вернулись к росту после значительного падения в начале недели, а в пятницу биткоин достиг нового максимума за 2023 год.

За день Bitcoin вырос на 1,42% до $37 862, впервые с мая 2022 года. По результатам недели он показал рост на 3,9%.

Тем временем Ethereum поднялся выше психологического уровня в $2000 и стоил $2104. Вторая по рыночной капитализации криптовалюта на этой неделе достигла доли рынка более 8%.

Solana получила наибольший прирост за год – более чем на 476% по сравнению со 130% Биткоина.

Инвесторы переваривают конец правления Чанпена «CZ» Чжао на крупнейшей бирже мира Binance после того, как в начале этой недели он согласился признать себя виновным в федеральных уголовных обвинениях, выдвинутых Министерством юстиции США. Эта новость поступила менее чем через месяц после того, как основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был признан виновным в федеральном судебном процессе по мошенничеству и заговору.

Трейдеры также приняли во внимание протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы, показавшие, что чиновники не выразили желания сокращать процентные ставки в ближайшее время.

Источник: CNBC