Бывший IT-специалист (а сейчас боец теробороны) рассказал о важности проверки документов на блокпостах [видео]

Бывший IT-специалист рассказал о важности проверки документов на блокпостах. Раньше юноша работал с сайтами, а теперь с оружием. «Айтишник» – так называют теперь его собратья. Вместе с ними боец ​​стоит на позиции, говорит, что скоро должна закончиться его смена и он передает пост.

«Настроение в принципе боевое. У нас все спокойно. Мы выполняем сейчас свои боевые обязанности: проверяем граждан, сохраняем спокойствие. В принципе, и нам так спокойнее, и людям».

Говорит, что для граждан важно соблюдать определенные правила на блокпостах. А ДРГ себя точно разоблачат.

«Ну, вообще ты проверяешь: смотришь документы, спрашиваешь прописку, спрашиваешь, насколько он хорошо знает свои документы. К примеру, день рождения. Мы часто практикуем такой вопрос: «Как зовут вашего отца?» Потому что там фамилию имя еще могут запомнить там, если это поддельные документы, а отчество уже труднее бывает. Знаете иногда люди так вспоминают, потом там называют и улыбаются. Они не ожидают такого вопроса».

В Киеве и области действует комендантский час. Его период постоянно обновляется на офицальных сайтах. Людям важно не ездить в такое время. По словам бойца:

«Любая машина, любой человек, который идет или двигается в комендантский час – по определению воспринимается как ДРГ. Но есть определенные признаки, по которым понятно, что это ВСУ или это Нацгвардия, это СБУ. Но если человек не знает там определенных ключевых моментов, тогда опять же, мы более подозрительно к этому относимся».

Проверять помогает служба полиции, потому что у них есть право на осмотр, обыск и задержание лиц.

Айтишник говорит, что слышал, что война наступает еще ночью 24 февраля.

«В ночь на 24 февраля слышали, что вроде бы планируются ракетные обстрелы и так на всякий случай заклеили скотчем окна. Когда уже в новостях услышали обстрелы, и мы на Позняках тоже слышали взрывы. Тогда стало ясно, что уже как-то нужно из города уезжать, особенно увезти семью. После того, как я это сделал, я вернулся в Киев и дальше уже встал вопрос, куда я могу пойти».

Так юноша и оказался в Территориальной обороне.

Особенно призывает граждан не ездить в комендантский час и соблюдать правила пересечения блокпостов.