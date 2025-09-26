Новости Крипто 26.09.2025 comment views icon

Предательство принципа блокчейна: Circle хочет ввести обратные транзакции криптовалют

author avatar

Андрій Шадрін

Редактор новин

Зрада у блокчейні: Circle хоче запровадити зворотні транзакції

Эмитент стейблкоина USDC, компания Circle, подбросил в криптосообщество настоящую «измену»: президент фирмы Хит Тарберт в комментарии Financial Times признал, что компания обдумывает механизм возвратности транзакций. Идея — дать возможность вернуть средства в случаях мошенничества или спорных операций в блокчейне.

В то же время ключевой принцип блокчейна — неизменность записей. После подтверждения операция в сети не подлежит отмене. Эта особенность считается основой прозрачности функционирования криптовалют и защиты от цензуры. Поэтому предложение Circle вызвало резкую критику: ряд участников рынка видит в нем угрозу централизации и даже предательство основной идеи блокчейна. Тарберт, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, подчеркивает: без защиты от мошенничества стейблкоины не смогут полноценно интегрироваться в глобальную финансовую систему.

Несмотря на то что Circle пока только изучает возможности, дискуссия уже переросла в более широкую полемику о будущем блокчейна и сосуществовании его основных принципов с требованиями традиционных финансов. Один из известных венчурных инвесторов назвал идею «оскорбительной».

Сейчас Circle разрабатывает собственный блокчейн Arc, ориентированный на банки и крупные финансовые учреждения. В нем предусмотрен повышенный уровень конфиденциальности: адреса кошельков остаются открытыми, но суммы переводов шифруются, а пользователи могут настраивать степень прозрачности. Тарберт объясняет, что для финансовых учреждений нет необходимости раскрывать полные детали каждой транзакции, если только это не связано с масштабными взломами крупных игроков индустрии.

Пока что в Arc невозможно отменить операцию. Но Circle предлагает дополнительный уровень, на котором по взаимному согласию сторон возможны встречные платежи, фактически позволяющие возвращать средства по аналогии с возвратом в банковских картах. Критики считают, что такая модель противоречит основной концепции блокчейна.

Фактически на кону — баланс между безопасностью пользователей и базовыми идеалами блокчейна. Если крупные игроки смогут «отмотать» транзакцию назад, это может привлечь банки и регуляторов. Но не станет ли тогда блокчейн просто очередной версией обычной банковской системы? И главное — точно ли закроет такая гибкость все лазейки как для примитивного мошенничества, так и для более утонченного?

Источник: FT

