Call of Duty: Modern Warfare II выйдет в Steam — впервые с 2018 года, когда серия стала эксклюзивом Battle.net [Дебютный трейлер и подробности]

8 июня Activision, как и обещала, провела презентацию в рамках очередной фазы анонса очередной Call of Duty — речь о Modern Warfare II, чей релиз запланирован на 28 октября 2022 года. Сегодня разработчики показали дебютный кинематографический трейлер и рассказали некоторые детали будущей «колды», которая, по словам Activision, начнет новую эру Call of Duty.

Modern Warfare 2 — это прямое продолжение Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, которой Activision в свое время перезапустила стартовавшую еще в 2007 году подсерию Modern Warfare. Впервые игру анонсировали в начале февраля вместе Warzone 2 — оба шутера создаются «с нуля» на новом движке.

Сюжетная компания MWII

Действие сюжетной кампании Modern Warfare 2 развернется спустя три года после событий первой части игры. Она расскажет о глобальном конфликте с участием ветеранов оперативно-тактической группы 141, мексиканского наркокартеля и террористической организации Аль-Катала. В новой части вернутся хорошо знакомые персонажи — Джон Прайс, Саймон «Гоуст» Райли, Джон «Соуп» МакТавиш и Кайл «Газ» Геррик. Компанию им составит полковник мексиканского спецназа Алехандро Варгас.

Среди ключевых нововведений MWII — продвинутый искусственный интеллект, который характеризуют как самый «реалистичный» в истории серии (враги будут внимательно проверять позиции, реагировать на изменение ситуации и убегать, если считать бой проигранным), переработанные с нуля механики управления техникой и автомобилем, усовершенствованная система кастомизации оружия (можно будет гибко настраивать разные характеристики оружия), больше возможностей для свободного передвижения в игре (можно будет нырять, а одна из миссий будет проходить полностью под водой, причем разработчики обещают не пренебрегать законами физики).

Мультиплеер MWII

Конечно, Modern Warfare 2 также будет включать в себя многопользовательский режим с разнообразными картами и режимами. Собственно, обещают как традиционные небольшие карты для формата «6 на 6», так и масштабные карты (пока неизвестно, какого формата), загадочный специальный тактический мультиплеерный режим (пока без подробностей).

Зона боевых действий 2

Infinity Ward также выпустит продолжение «королевской битвы» Warzone – где-то позже в этом году, после выхода MWII. Важная деталь: игроки не смогут перенести прогресс и контент из первой части, поскольку Warzone 2, как отмечалось выше, также создается с нуля на новом движке, рассчитанном на одновременные сражения около 300 противников и 100 реальных игроков. Все три основных разработчика серии (Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer Games) работали вместе над новым двигателем, чтобы обеспечить уникальность своей подсерии.

Возвращение Call of Duty в Steam

Modern Warfare 2 также ознаменует возвращение серии Call of Duty в Steam (с 2018 серия продавалась эксклюзивно в Battle.net), где игроки смогут приобрести игру и играть в нее сразу после запуска. Помимо Steam, Modern Warfare 2 также будет доступен на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.

Примечательно, что в русском Steam игра недоступна, так как ранее Activision приостановила продажи игр в России. И да, никаких No Russian в MWII не будет.

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