Capcom анонсировала Street Fighter 6 и сборник Capcom Fighting Collection

Компания Capcom анонсировала новую часть серии файтингов – Street Fighter 6. В этом году франшиза отмечает своё 35-летие. К анонсу компания подготовила небольшой тизер-трейлер.

К сожалению, в трейлере не демонстрируется реальный игровой процесс. В ролике Рю и Люк лишь готовятся к поединку. Однако можно предположить, что Street Fighter 6 будет иметь более реалистичный художественный стиль, чем предыдущие игры серии. По крайней мере, настолько реалистичный, как можно было бы ожидать, сохраняя при этом внушительные пропорции Рю. Capcom намерена предоставить более подробные сведения о грядущей игре Street Fighter 6 летом этого года.

Компания надеется, что выход новой части будет лучше, чем в прошлый раз. Когда предыдущая часть Street Fighter V вышла на PS4 и ПК в 2016 году, она отлично выглядела, но страдала от нехватки контента, а также ошибок и проблем с сервером. В конечном итоге игра была продана тиражом более 6 миллионов копий после появления обновлений Arcade Edition и Champion Edition, которые были хорошо приняты игроками.

Capcom Fighting Collection brings together 10 classic fighters with Online Rollback Netcode, coming June 24th, 2022!

🦇 Darkstalkers (all five games!)

👊 Super Gem Fighter Mini Mix

💎 Super Puzzle Fighter II Turbo

🦁 Red Earth

… and more!

🕹️ https://t.co/prOT8yT6Xz pic.twitter.com/7HbE8nt1G0

— Street Fighter (@StreetFighter) February 21, 2022