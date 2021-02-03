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CD Projekt Red: Установка модов и пользовательских сохранений для Cyberpunk 2077 несёт угрозу выполнения стороннего кода на ПК

CD Projekt Red: Установка модов и пользовательских сохранений для Cyberpunk 2077 несёт угрозу выполнения стороннего кода на ПК

CD Projekt Red: Установка модов и пользовательских сохранений для Cyberpunk 2077 несёт угрозу выполнения стороннего кода на ПК


Компания CD Projekt Red предупредила игроков о том, что установка модов для игры Cyberpunk 2077 или использование пользовательских файлов сохранения на ПК может представлять собой угрозу безопасности.

Отмечается, что в игре есть «уязвимость во внешних DLL-файлах, которые можно использовать для выполнения кода на ПК». Об этом говорится в публикации в сервисе микроблогов Twitter. Отметим, официальные инструменты для модификации игры были выпущены только на прошлой неделе.

Компания предупреждает пользователей о проблеме и рекомендует не устанавливать файлы из неизвестных источников. Хотя на самом деле речь может идти о всех модах, если пользователь не может прочитать и понять их код. Когда дело касается уязвимости, которая потенциально может привести к запуску произвольного кода на компьютере, вероятно, лучше не рисковать, пока не будет доступно исправление. Что касается самого исправления, то CD Projekt Red обещает выпустить так скоро, как это возможно.

Источник: The Verge

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