ЧАЭС объявила тендер на демонтаж старого саркофага над четвертым энергоблоком, проект обойдется в 2,55 млрд грн

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Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» объявило тендер в системе ProZorro на демонтаж нестабильных конструкций объекта «Укрытие» в рамках проекта «Новый безопасный конфаймент» (НБК).

Аукцион запланирован на 21 апреля, прием заявок на участие в аукционе продлится до 15 апреля 2019 года. Ожидаемая стоимость работ составляет 2,55 млрд грн, при этом победитель тендера должен будет завершить работы на объекте до 20 декабря 2023 года.

Напомним, что в ноябре 2016 года над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС возвели новое изоляционное сооружение «Укрытие-2» («Новый безопасный конфаймент»), которое должно сдерживать радиоактивное излучение ближайшие 100 лет. Арка стала крупнейшим передвижным наземным сооружением на момент постройки.

Объект закрыл собой устаревший саркофаг «Укрытие», который был построен в 1986 году с расчетным сроком службы 20—40 лет. Установка новой конструкции весом 36,2 тыс. тонн, высотой 110 м, шириной 257 м и длинной 165 м обошлась в 1,5 млрд евро, которые были собраны странами-донорами чернобыльского фонда «Укрытие».

В марте 2018 года саркофаг над ЧАЭС накрыли герметичной мембраной для минимизации выбросов радионуклидов из внутреннего радиоактивно загрязненного пространства в окружающую среду.

Источник: Liga.net