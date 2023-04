Частный японский посадочный модуль разбился при попытке приземлиться на Луну

Модуль HAKUTO-R M1, разработанный токийской компанией iSpace, должен был осуществить посадку на Луну 25 апреля – но связь с аппаратом потеряли за несколько минут до запланированного приземления.

Посадочный модуль находился на высоте примерно 80 метров над поверхностью и двигался со скоростью более 30 километров в час, когда телеметрические данные были утрачены. Через полчаса после того, как модуль должен был совершить приземление, команда ispace признала, что, похоже, аппарат не смог совершить посадку на Луне.

Через 6 часов после этого было опубликовано заявление компании, в котором утверждается, что при сближении аппарата с поверхностью «ориентировочный остаток топлива достиг нижнего порога, и вскоре после этого скорость снижения резко возросла» – это свидетельствует о том, что в посадочном модуле закончилось топливо, а двигатели преждевременно отключились.

340-килограммовый двухметровый посадочный модуль HAKUTO-R M1 был запущен на Falcon 9 11 декабря и за три месяца достиг лунной орбиты. В общей сложности аппарат преодолел 1,4 млн километров.

Среди полезного груза, который он должен был доставить на Луну: миниатюрный робот-трансформер, разработанный Sony и компанией по производству игрушек TOMY, а также Rashid — небольшой 10-килограммовый луноход, разработанный в Объединенных Арабских Эмиратах, который должен был исследовать кратер Атлас на северо-востоке Луны.

Компания iSpace сейчас работает над посадочным модулем HAKUTO-R M2, подобным по конструкции к M1, и планирует запустить его в 2024 году. Корабль должен доставить на Луну ровер, которые будет собирать образцы реголита для NASA. В феврале представители iSpace заявляли, что не планируют вносить существенных изменений в дизайн M2, поскольку «учли уроки, полученные при разработке первого посадочного модуля».

После жесткой посадки HAKUTO-R M1 генеральный директор iSpace Такеши Хакамада сказал, что собранные данные будут полезны для предстоящей миссии:

В истории только три страны совершали контролируемую посадку на Луну — США, бывший Советский Союз и Китай. США остаются единственной страной, отправившей людей на Луну. Собственное национальное космическое агентство Японии еще не пыталось высадиться на Луну – в 1990 году космический корабль Hiten лишь облетел ее, получив данные о космической пыли. Страна планирует предпринять попытку посадки позже в этом году.

Японская iSpace в свою очередь пыталась посадить свой модуль на Луну как бизнес, а не под флагом одной страны. Компания делилась в Twitter новостями о миссии, и в одном из твитов добавила фото Земли, которую HAKUTO-R M1 снял во время путешествия по лунной орбите.

We’ve received another incredible photo from the camera onboard our Mission 1 lander!

Seen here is the lunar Earthrise during solar eclipse, captured by the lander-mounted camera at an altitude of about 100 km from the lunar surface. (1/2) pic.twitter.com/pNSI4lPnux

