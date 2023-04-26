Новости Наука и космос 26.04.2023 в 10:41

Частный японский посадочный модуль разбился при попытке приземлиться на Луну

Катерина Даньшина

Автор новостей

Модуль HAKUTO-R M1, разработанный токийской компанией iSpace, должен был осуществить посадку на Луну 25 апреля – но связь с аппаратом потеряли за несколько минут до запланированного приземления.

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Посадочный модуль находился на высоте примерно 80 метров над поверхностью и двигался со скоростью более 30 километров в час, когда телеметрические данные были утрачены. Через полчаса после того, как модуль должен был совершить приземление, команда ispace признала, что, похоже, аппарат не смог совершить посадку на Луне.

Художнє зображення місячного посадкового HAKUTO-R M1. Джерело: ispace
Художественное изображение лунного посадочного модуля HAKUTO-R M1. Источник: ispace

Через 6 часов после этого было опубликовано заявление компании, в котором утверждается, что при сближении аппарата с поверхностью «ориентировочный остаток топлива достиг нижнего порога, и вскоре после этого скорость снижения резко возросла» – это свидетельствует о том, что в посадочном модуле закончилось топливо, а двигатели преждевременно отключились.

«‎Существует высокая вероятность того, что посадочный модуль в конце концов совершил жесткую посадку на поверхность Луны», — заявили в компании.

340-килограммовый двухметровый посадочный модуль HAKUTO-R M1 был запущен на Falcon 9 11 декабря и за три месяца достиг лунной орбиты. В общей сложности аппарат преодолел 1,4 млн километров.

Среди полезного груза, который он должен был доставить на Луну: миниатюрный робот-трансформер, разработанный Sony и компанией по производству игрушек TOMY, а также Rashid — небольшой 10-килограммовый луноход, разработанный в Объединенных Арабских Эмиратах, который должен был исследовать кратер Атлас на северо-востоке Луны.

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Компания iSpace сейчас работает над посадочным модулем HAKUTO-R M2, подобным по конструкции к M1, и планирует запустить его в 2024 году. Корабль должен доставить на Луну ровер, которые будет собирать образцы реголита для NASA. В феврале представители iSpace заявляли, что не планируют вносить существенных изменений в дизайн M2, поскольку «учли уроки, полученные при разработке первого посадочного модуля».

После жесткой посадки HAKUTO-R M1 генеральный директор iSpace Такеши Хакамада сказал, что собранные данные будут полезны для предстоящей миссии:

«Мы полностью осознали важность этой миссии, получив много данных и опыта благодаря выполнению этапа посадки. Важно перевести эти знания на M2».

В истории только три страны совершали контролируемую посадку на Луну — США, бывший Советский Союз и Китай. США остаются единственной страной, отправившей людей на Луну. Собственное национальное космическое агентство Японии еще не пыталось высадиться на Луну – в 1990 году космический корабль Hiten лишь облетел ее, получив данные о космической пыли. Страна планирует предпринять попытку посадки позже в этом году.

Японская iSpace в свою очередь пыталась посадить свой модуль на Луну как бизнес, а не под флагом одной страны. Компания делилась в Twitter новостями о миссии, и в одном из твитов добавила фото Земли, которую HAKUTO-R M1 снял во время путешествия по лунной орбите.

  • Японская iSpace — однако из компаний, которые соревновались в конкурсе Google Lunar XPrize. В рамках проекта предусматривалось вознаграждение в размере $20 млн для компании, которая отправит роботизированный аппарат на Луну и сможет передать оттуда данные на Землю. В 2018 году конкурс был отменен, но компания от своих планов не отказалась. Ранее участие в XPrize принимала израильская SpaceIL, космический аппарат которой потерпел крушение в 2019 году — после того, как команда потеряла связь с посадочным модулем, когда тот приблизился к поверхности.

Ранее NASA представило астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии Artemis II, запланированной на ноябрь 2024 года. Миссия не предусматривает высадки на Луну, эта задача будет возложена на Artemis III, которая запланирована на декабрь 2025 года. В ноябре прошлого года NASA успешно завершило трехнедельную миссию Artemis I при участии космического корабля Orion без экипажа.


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