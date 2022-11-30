Космический корабль «Орион» сфотографировал Землю и Луну вместе с расстояния в 432 210 км, побив рекорд «Аполлона-13»

Рекордное расстояние от аппарата «Орион» до Земли позволяет снимать потрясающие виды. NASA поделилось фотографией, сделанной кораблем миссии Artemis I, на которой вдалеке видны совместно Земля и Луна. Подобно некоторым фотографиям «Аполлона» или «бледно-голубой точке» космического корабля «Вояджер-1», этот вид демонстрирует, что дом человечества, Земля, всего лишь маленькая планета в огромном космическом пространстве.

«Орион» сделал снимок с расстояния 432 210 км от Земли. Это самое большое расстояние, которое пролетел любой потенциально пилотируемый космический корабль – больше, чем рекорд «Аполлона-13» в 400171 км, установленный в 1970 году. Такая дальность полета была достигнута благодаря использованию гравитации Луны. Другие фото «Ориона»:

Космический корабль несет на борту один манекен и два искственных туловища с датчиками определения уровня радиации. Манекен назван в честь Артуро Кампоса, инженера NASA, который сыграл важную роль в возвращении экипажа «Аполлона-13» домой после взрыва космического корабля. Манекен, занимающий место командира космического корабля, был утяжелен, чтобы имитировать человека. Он одет в тот же скафандр, который будут носить астронавты Artemis. Командирское кресло оснащено датчиками ускорения и вибрации, дающими представление о перегрузках во время запуска и входа в атмосферу.

Два туловища являются частью эксперимента по мерам радиационной защиты. Названные Хельгой и Зохаром, они имитируют телосложение взрослого мужчины и женщины. В искуственные тела встроены детекторы, которые покажут, какие органы и области тела будут подвергаться наибольшему облучению. На одном из торсов, Зохаре, надет жилет защиты от радиации под названием AstroRad, который предохраняет от облучения важные органы, но позволяет астронавтам свободно передвигаться. Данные с обоих «тел» сравнят, чтобы увидеть, насколько жилет эффективен.

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Полет Artemis превосходит ожидания NASA. Пока команда миссии выполнила только 31 из 124 основных задач, однако были добавлены новые цели, такие как расширенные испытания двигателей. Часть из запланированных экспериментов будут считаться завершенными только после возвращения аппарата.

В понедельник «Орион» достиг середины 25,5-дневной миссии Artemis I, и теперь продолжит движение по орбите вокруг Луны с последующим возвращением на Землю.

Наиболее рискованные фазы космической миссии – запуск и посадка. В преддверии приводнения космический корабль «Орион» будет двигаться со скоростью 39 429 км/ч. Он опустится в верхние слои атмосферы, а затем снова поднимется, чтобы снизить скорость. Затем он войдет в атмосферу для спуска со скоростью 27359 км/ч. Аппарат будет замедлен парашютами и закончит путь в Тихом океане, где его подберут корабли ВМС США.

Ожидается, что «Орион» приводнится у побережья Сан-Диего 11 декабря. Программа Artemis столкнулась с многочисленными задержками запуска – скорее всего, люди не высадятся на Луну до 2025 или 2026 года. Первоначально в NASA надеялись на посадку в 2024 году.

Источник: NASA