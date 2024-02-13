Новости Софт 13.02.2024 в 18:42 comment views icon

Chat with RTX ─ Nvidia создала чат-бот для запуска на локальном ПК

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Chat with RTX ─ Nvidia создала чат-бот для запуска на локальном ПК

Nvidia выпустила раннюю версию Chat with RTX ─ демонстрационного приложения, которое позволяет запускать на локальном компьютере личного чат-бота с искусственным интеллектом. Ему можно передавать видеоролики YouTube и свои собственные документы, чтобы он создавал краткое содержание и релевантные ответы на основе собственных данных пользователя.

Эти возможности могут быть полезны журналистам, студентам и всем тем, кому нужно анализировать большое количество документов. Например, отправив в Chat with RTX ссылку на видео YouTube, можно искать конкретные упоминания или резюмировать все видео. Это полезная возможность для поиска нужных фрагментов в подкастах.

Хотя в ранней версии приложения все еще могут встречаться ошибки, и в некоторых случаях чат-бот анализирует другое видео. А попытка обработать 25 тыс. документов приводит к сбою программы. Чат-бот не запоминает контекст, поэтому последующие вопросы не могут основываться на контексте предыдущего вопроса. Но когда все работает правильно, нужную информацию можно найти всего за несколько секунд.

Chat with RTX ─ Nvidia создала чат-бот для запуска на локальном ПК

Chat with RTX также может использоваться для сканирования PDF-файлов и проверки данных, извлекая необходимую информацию. Ответы предоставляются практически мгновенно ─ без каких-либо задержек, которые обычно наблюдаются при использовании облачных чат-ботов ChatGPT или Copilot.

Chat with RTX на текущем этапе напоминает раннюю демо-версию для разработчиков. По сути, он устанавливает веб-сервер и экземпляр Python на ПК, который затем использует модели Mistral или Llama 2 для обработки данных. Затем чат-бот использует ядра Nvidia Tensor в GPU для ускорения обработки запросов. После запуска пользователь получает доступ к Chat with RTX из браузера, в то время как командная строка работает в фоновом режиме, отображая информацию о том, что обрабатывается, и коды ошибок.

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Для запуска Chat with RTX на локальном ПК потребуется видеокарта серий RTX 30-й или 40-й с как минимум 8 ГБ видеопамяти. Установка чат-бота на компьютер с процессором Intel Core i9-14900K и видеокартой RTX 4090 занимает около 30 минут. Размер приложения составляет около 40 ГБ, а экземпляр Python занимает около 3 ГБ оперативной памяти.

Источник: The Verge


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