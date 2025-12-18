ChatGPT бьет по Google: директор по приложениям OpenAI рассказал о новых функциях поиска

Новые функции ChatGPT могут заставить пользователей наконец отказаться от Google Search: вчера OpenAI представила новый опыт работы с изображениями в ChatGPT, который работает на базе новейшей модели генерации изображений GPT Image 1.5.

CEO направления Applications в OpenAI Фиджи Симо сообщил о нескольких новых функциях, которые вскоре появятся в ChatGPT. Новая модель значительно лучше сохраняет ключевые элементы — освещение, композицию и сходство объектов — между входными и выходными изображениями. Кроме этого, раздел Images получит обновленную главную страницу с трендовыми запросами и готовыми фильтрами.

Хотя ChatGPT широко используется используют для длинных и содержательных диалогов. Для простых ежедневных запросов пользователи все еще обращаются к Google Search. Новые возможности должны закрыть именно эти сценарии — поиск локальных бизнесов, спортивных результатов и другой быстрой информации. Сейчас при поиске товаров или ресторанов в ChatGPT пользователи обычно получают развернутый текстовый ответ. Такие ответы часто информативнее стандартных результатов Google, а визуальный контекст может сделать их еще более полезными. Поэтому ChatGPT начнет показывать релевантные изображения непосредственно в ответах с четким указанием источников.

В дальнейшем ChatGPT также визуально выделять важных людей, места и продукты в ответах. Пользователи смогут нажимать на эти элементы, чтобы получить больше информации без дополнительных вопросов. Кроме того, любое слово или фразу в ответе можно будет выделить и мгновенно исследовать глубже, не теряя контекста разговора.

Многие пользователи применяют Google Search для быстрых задач — конвертации единиц, обмена валют или расчета часовых поясов. ChatGPT теперь добавляет подобные визуальные инструменты, которые позволят легко изменять значения. Еще один распространенный сценарий — проверка спортивных результатов в реальном времени. Вместо обычного текста ChatGPT будет показывать счета в новом визуальном формате. OpenAI постепенно разворачивает этот набор инструментов в ChatGPT и планирует существенно расширить его в течение следующих месяцев.

Компания также работает над улучшением опыта написания текстов в ChatGPT. Пользователи смогут редактировать текст непосредственно в ответе или переходить в полноэкранный редактор. При создании длинных материалов, в частности отчетов, появится возможность загружать документы в форматах PDF или Word. Для электронных писем и сообщений черновики можно будет открывать напрямую в почтовых или мессенджер-приложениях.

В октябре OpenAI объявила о новом поколении приложений, с которыми можно взаимодействовать непосредственно внутри ChatGPT. Среди первых партнеров были Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify и Zillow. Теперь OpenAI сообщила, что вскоре к ChatGPT присоединятся и другие сервисы, в частности Adobe, Airtable, Clay, Lovable, OpenTable, Replit и Salesforce.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Neowin.net