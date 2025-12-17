Вышел генератор изображений ChatGPT Images — как Nano Banana, только от OpenAI

OpenAI обновляет свой генератор изображений и представляет новую модель и переработанный интерфейс. Компания позиционирует новый продукт GPT Image как особенно подходящий для корпоративного использования. О его запуске объявила OpenAI во вторник.

По словам компании OpenAI, «новый флагманский генератор изображений» — GPT Image 1.5 — лучше придерживается инструкций, позволяет редактировать фото конкретными способами и генерирует результаты до четырех раз быстрее. OpenAI заявляет, что новая модель лучше «соответствует намерениям пользователя», особенно при редактировании уже имеющихся изображений.

Изменения включают более полезные фоторедактирования, более правдоподобные примерки одежды и причесок, а также стилистические фильтры и концептуальные трансформации, которые сохраняют сущность оригинального изображения. По словам компании, в боковой панели ChatGPT появится отдельная вкладка Images с предустановленными фильтрами, трендовыми подсказками и идеями.

OpenAI отмечает, что новая модель GPT Image 1.5 и ее функции — это особенно полезные инструменты для бизнеса. С их помощью компания стремится выйти на прибыльность под давлением инвесторов. В то же время конкуренция в сфере генерации изображений между AI-лабораториями усиливается, особенно после вирусного успеха Google Nano Banana.

«Это переход от новейшей генерации изображений к практическому, высокоточному визуальному созданию, что превращает ChatGPT в быструю и гибкую креативную студию для повседневных редактирований, выразительных трансформаций и реального использования, — отметила компания в пресс-релизе.

Отдельный раздел в блоге также посвящен тому, как инструменты генерации изображений могут быть полезны для рабочих и продуктовых фото. Генеральный директор по направлению приложений OpenAI Фиджи Симо написала в Substack, что новая модель и функции для изображений работают «больше как креативная студия».

OpenAI отмечает, что GPT Image 1.5 уже доступен всем пользователям без дополнительных подписок, а генерация и редактирование изображений интегрированы непосредственно в интерфейс ChatGPT. Модель оптимизирована именно для работы с реальными фотографиями, а не только для создания иллюстраций «с нуля», что делает ее пригодной для маркетинга, электронной коммерции и продуктовых команд. Также делается акцент на быстром цикле правок, когда пользователь может последовательно изменять одно и то же изображение без потери качества.

Источник: The Verge