Новости Софт 22.11.2023 в 12:55 comment views icon

ChatGPT теперь можно управлять голосом (всем и на украинском). OpenAI во время демонстрации пошутила о хаосе в компании

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Юрій Орос

Автор новин

ChatGPT теперь можно управлять голосом (всем и на украинском). OpenAI во время демонстрации пошутила о хаосе в компании

Голосовая функция ChatGPT стала доступна всем пользователям бесплатно, заявила OpenAI в X-посте. Пользователи мобильного приложения могут нажать на иконку наушников и использовать свой голос для разговора с ChatGPT, получая звуковой ответ.

OpenAI впервые представила возможность подсказывать ChatGPT голосом и изображениями в сентябре, но тогда эта функция была доступна только платным пользователям.

Релиз состоялся в то время, когда сотрудники OpenAI боролись за возвращение генерального директора Сэма Альтмана. Демонстрация, включенная в пост OpenAI на X, даже шутит о драме, разворачивавшейся в компании в последние дни.

Сэм Альтман, или Туда и обратно — топ-менеджер, вероятно, вернется как CEO OpenAI

 

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У команды была долгая ночь, и мы проголодались. Сколько 16-дюймовых пицц я должна заказать на 778 человек?

В OpenAI примерно столько сотрудников, большинство из которых недавно угрожали уволиться. Если кому-то интересный ответ – 195 пицц, если каждый съест по 3 куска.

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ChatGPT в приложении хорошо понимает украинский язык и отвечает с легким американским акцентом. Впрочем, порой забывается и переходит на английский.

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