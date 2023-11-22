ChatGPT теперь можно управлять голосом (всем и на украинском). OpenAI во время демонстрации пошутила о хаосе в компании

Голосовая функция ChatGPT стала доступна всем пользователям бесплатно, заявила OpenAI в X-посте. Пользователи мобильного приложения могут нажать на иконку наушников и использовать свой голос для разговора с ChatGPT, получая звуковой ответ.
OpenAI впервые представила возможность подсказывать ChatGPT голосом и изображениями в сентябре, но тогда эта функция была доступна только платным пользователям.
Релиз состоялся в то время, когда сотрудники OpenAI боролись за возвращение генерального директора Сэма Альтмана. Демонстрация, включенная в пост OpenAI на X, даже шутит о драме, разворачивавшейся в компании в последние дни.
Сэм Альтман, или Туда и обратно — топ-менеджер, вероятно, вернется как CEO OpenAI
Вакансии
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У команды была долгая ночь, и мы проголодались. Сколько 16-дюймовых пицц я должна заказать на 778 человек?
В OpenAI примерно столько сотрудников, большинство из которых недавно угрожали уволиться. Если кому-то интересный ответ – 195 пицц, если каждый съест по 3 куска.
ChatGPT Voice rolled out for all free users. Give it a try — totally changes the ChatGPT experience: https://t.co/DgzqLlDNYF
— Greg Brockman (@gdb) November 21, 2023
ChatGPT в приложении хорошо понимает украинский язык и отвечает с легким американским акцентом. Впрочем, порой забывается и переходит на английский.