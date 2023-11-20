Почти весь коллектив OpenAI требует вернуть Альтмана и угрожает «бегством» в Microsoft — Суцкевер тоже подписался!

Более 500 человек из в целом 770 сотрудников обнародовали открытое письмо с требованием вернуть Сэма Альтмана, и самое интересное, что среди подписантов — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник OpenAI, которому и приписывали инициативу по увольнению гендиректора.

«Процесс, с помощью которого уволили Сэма Альтмана и устранили Грега Брокмана из правления, поставил под угрозу всю работу и подрывает нашу миссию и компанию», — говорится в письме. «Ваше поведение показало, что у вас нет компетенции, чтобы контролировать OpenAI».

Еще большей неразберихи в этой «игре ИИ-престолов» добавляет то, что среди подписантов — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник компании и член правления, которого ранее обвинили в инициировании увольнения Альтмана и за которого «вписался» сам Илон Маск.

Незадолго до обнародования письма Суцкевер написал на X:

«Я глубоко сожалею о своем участии в действиях правления. Я никогда не собирался нанести вред OpenAI. Мне нравится все, что мы создали вместе, и я сделаю все возможное, чтобы воссоединить компанию».

В пятницу правление OpenAI отстранило Сема Альтмана с должности гендиректора, утверждая, что «он не был постоянно откровенен в общении, препятствуя способности правления выполнять свои обязанности». Мира Мурати, главный технический директор OpenAI, была назначена временным генеральным директором.

После негативной реакции инвесторов и сотрудников совет директоров сначала даже задумался над возвращением Альтмана, но в конце концов объявил о его окончательном уходе и назначил на должность нового кандидата — на этот раз Эммета Шира, возглавлявшего Twitch.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла спустя некоторое время объявил, что Альтман и его команда присоединятся к корпорации, чтобы возглавить новое исследовательское подразделение AI. Ранее десятки сотрудников заявили в соцсетях о готовности присоединиться к новому проекту Сэма.

В письме теперь почти все сотрудники угрожают уйти в Microsoft вслед за Альтманом.

«Microsoft заверила нас, что в новой дочерней компании есть вакансии для всех сотрудников OpenAI, если мы решим присоединиться», — пишут они.

Точная причина увольнения Альтмана остается непонятной для многих в компании.

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«Несмотря на многочисленные запросы предоставить конкретные факты для ваших обвинений, вы так и не дали никаких письменных доказательств», — говорится в письме к правлению.

Кроме призыва к правлению, в состав которого входят Илья Суцкевер, Адам Д’Анджело, Хелен Тонер и Таша МакКоли, уйти в отставку, в письме требуют назначить двух новых независимых главных членов правления, Брета Тейлора и Уилла Херда. Тейлор — ветеран технологической индустрии с тесными связями с Альтманом; Херд — политик, ранее работавший в совете директоров OpenAI.

Если требования сотрудников не выполнят, то OpenAI может потерять почти весь свой персонал. По данным The Wall Street Journal, в компании сейчас около 770 сотрудников.

В этой ситуации понятно лишь то, что в OpenAI была очень необычная структура управления, которая дала нескольким некоммерческим членам правления мощную власть над самой популярной ИИ-компанией в мире; а также то, насколько противоречивыми и конкурентными становятся гонки в области разработки искусственного интеллекта.

Возможно, членов правления, которые видели свою ответственность в создании безопасной разработки ИИ, смутили усилия Альтмана по сбору денег для OpenAI и превращению предложений стартапа в коммерческие продукты.

Полный текст письма можно просмотреть на сайте Wired.