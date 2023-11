Сэм Альтман, или Туда и обратно — топ-менеджер, вероятно, вернется как CEO OpenAI

Попытка переворота в правлении, похоже, не прошла.

После нескольких дней хаоса в компании Сэм Альтман возвращается на должность гендиректора в OpenAI, а с ним и президент Грег Брокман.

В заявлении компании, опубликованном во вторник, говорится о «принципиальном согласии» касаемо возвращении Альтмана вместе с новым советом директоров в составе Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело. Последний входил в состав предыдущего совета, который и уволил Альтмана, и, по данным The Verge, остается среди директоров, чтобы «дать предыдущему совету определенное представительство».

Сообщается, что Д’Анджело и другие проверят и назначат расширенный совет уже из 9 человек, в который настроены попасть сам Альтман и Microsoft, инвестировавшая в стартап $10 млрд. Ранее Сатья Наделла заявил, что корпорация больше не хочет никаких «сюрпризов».

Все ключевые стороны, о которых говорится в сообщении, обнародовали заявления о возвращении. Альтман заявил, что «все, что он сделал за последние несколько дней, было направлено на сохранение команды и ее миссии».

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

— Sam Altman (@sama) November 22, 2023