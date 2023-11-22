Сэм Альтман, или Туда и обратно — топ-менеджер, вероятно, вернется как CEO OpenAI

Попытка переворота в правлении, похоже, не прошла.

После нескольких дней хаоса в компании Сэм Альтман возвращается на должность гендиректора в OpenAI, а с ним и президент Грег Брокман.

В заявлении компании, опубликованном во вторник, говорится о «принципиальном согласии» касаемо возвращении Альтмана вместе с новым советом директоров в составе Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело. Последний входил в состав предыдущего совета, который и уволил Альтмана, и, по данным The Verge, остается среди директоров, чтобы «дать предыдущему совету определенное представительство».

Сообщается, что Д’Анджело и другие проверят и назначат расширенный совет уже из 9 человек, в который настроены попасть сам Альтман и Microsoft, инвестировавшая в стартап $10 млрд. Ранее Сатья Наделла заявил, что корпорация больше не хочет никаких «сюрпризов».

Все ключевые стороны, о которых говорится в сообщении, обнародовали заявления о возвращении. Альтман заявил, что «все, что он сделал за последние несколько дней, было направлено на сохранение команды и ее миссии».

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Один из других крупных инвесторов OpenAI, Thrive Capital, назвал возвращение Альтмана «лучшим результатом для компании и ее сотрудников».

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«У OpenAI есть потенциал, чтобы стать одной из наиболее результативных компаний в истории вычислительной техники», — говорит партнер Thrive Келли Симс. «Сэм и Грег обладают глубокой преданностью целостности компании и непревзойденной способностью вдохновлять и управлять. Мы очень рады, что они вернутся в компанию, которую основали и помогли превратить в то, чем она является сегодня».

Хелен Тонер, которая была ключевым членом совета директоров, участвовавшего в плане увольнения Альтмана, просто сказала:

«А теперь мы все поспим».

В пятницу правление OpenAI отстранило Сема Альтмана с должности гендиректора, утверждая, что «он не был постоянно откровенен в общении, препятствуя способности правления выполнять свои обязанности». После негативной реакции инвесторов и сотрудников совет директоров сначала задумался над возвращением Альтмана, но в конце концов объявил о его окончательном уходе и назначил на должность нового кандидата — на этот раз Эммета Шира, возглавлявшего Twitch.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла спустя некоторое время объявил, что Альтман и его команда присоединятся к корпорации, чтобы возглавить новое исследовательское подразделение AI.

Более 500 сотрудников OpenAI обнародовали открытое письмо с требованием вернуть Сэма Альтмана и уволить членов правления, и самое интересное то, что среди подписантов — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник, которого ранее обвинили в инициировании увольнения Альтмана и за которого «вписался» сам Илон Маск. Если бы требования сотрудников не выполнили, то OpenAI могла бы потерять почти весь свой персонал, который грозился уйти с Альтманом в Microsoft (по данным The Wall Street Journal, в компании сейчас около 770 сотрудников).

На протяжении всей этой эпопеи члены правления, выступавшие против Альтмана, скрывали подробную аргументацию увольнения, даже под угрозой судебных исков со стороны инвесторов.

Сообщается, что временный генеральный директор Эммет Шир угрожал уйти в отставку, если совет не предоставит документацию или доказательства противоправных действий в поддержку увольнения Альтмана (что собственно он сделал так или иначе). В комментарии о возвращении Сэма Эммет назвал это «путем, который максимизирует безопасность вместе с правильными действиями всех заинтересованных сторон».