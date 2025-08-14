ChatGPT возвращает выбор моделей, но не все так просто

На прошлой неделе OpenAI запустила новую модель ИИ GPT-5, хотя не всем пользователям она пришлась по душе. Многие жаловались, что версия GPT-5 утратила творчество и индивидуальность и стала напоминать офисного клерка. В ответ на эти жалобы компания пообещала сделать возможность выбора любимой модели. И теперь OpenAI добавила в ChatGPT новую возможность — выбирать между несколькими вариантами GPT-5, а также вернула модель GPT-4o для платных пользователей по умолчанию.
Генеральный директор компании Сэм Альтман в публикации на X рассказал, что теперь пользователи видят в селекторе моделей три режима GPT-5: Auto, Fast и Thinking.
- Auto — это универсальный вариант, который сам определяет, когда нужен быстрый ответ, а когда стоит задействовать больше вычислительных ресурсов для более глубокого анализа.
- Fast делает акцент на скорости ответа, даже если он будет менее детализированным. Подойдет для коротких запросов, черновиков текстов или генерации идей «на лету».
- Thinking — наоборот, ориентирован на максимально глубокий, аргументированный и развернутый ответ, требующий больше времени и ресурсов. Идеальный вариант для сложных технических задач, работы с большим кодом или аналитических отчетов.
По мнению Альтмана, большинство пользователей захотят использовать режим Auto.
Вместе с тем, модель GPT-4o, которую убрали с выходом GPT-5, теперь снова доступна в меню выбора. Альтман пообещал, что в будущем, если GPT-4o снова будут планировать убрать, пользователи получат своевременное предупреждение.
В настройках веб-версии ChatGPT появился переключатель «Показать дополнительные модели», который открывает доступ к версиям o3, 4.1 и GPT-5 Thinking mini. Отдельно отмечается, что версия GPT-4.5 доступна только подписчикам Pro с тарифом $200 в месяц, поскольку она требует значительных затрат вычислительных ресурсов (GPU).
Для модели GPT-5 Thinking установили недельный лимит в 3000 сообщений, после чего пользователю доступна только версия GPT-5 Thinking mini. Также OpenAI работает над тем, чтобы сделать стиль GPT-5 более теплым, но не таким, как у GPT-4o, чтобы он оставался приятным для большинства пользователей и в то же время эффективным.
Источник: engadget
