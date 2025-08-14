ChatGPT возвращает выбор моделей, но не все так просто

На прошлой неделе OpenAI запустила новую модель ИИ GPT-5, хотя не всем пользователям она пришлась по душе. Многие жаловались, что версия GPT-5 утратила творчество и индивидуальность и стала напоминать офисного клерка. В ответ на эти жалобы компания пообещала сделать возможность выбора любимой модели. И теперь OpenAI добавила в ChatGPT новую возможность — выбирать между несколькими вариантами GPT-5, а также вернула модель GPT-4o для платных пользователей по умолчанию.

Генеральный директор компании Сэм Альтман в публикации на X рассказал, что теперь пользователи видят в селекторе моделей три режима GPT-5: Auto, Fast и Thinking.

Auto — это универсальный вариант, который сам определяет, когда нужен быстрый ответ, а когда стоит задействовать больше вычислительных ресурсов для более глубокого анализа.

Fast делает акцент на скорости ответа, даже если он будет менее детализированным. Подойдет для коротких запросов, черновиков текстов или генерации идей «на лету».

Thinking — наоборот, ориентирован на максимально глубокий, аргументированный и развернутый ответ, требующий больше времени и ресурсов. Идеальный вариант для сложных технических задач, работы с большим кодом или аналитических отчетов.

По мнению Альтмана, большинство пользователей захотят использовать режим Auto.

Вместе с тем, модель GPT-4o, которую убрали с выходом GPT-5, теперь снова доступна в меню выбора. Альтман пообещал, что в будущем, если GPT-4o снова будут планировать убрать, пользователи получат своевременное предупреждение.

В настройках веб-версии ChatGPT появился переключатель «Показать дополнительные модели», который открывает доступ к версиям o3, 4.1 и GPT-5 Thinking mini. Отдельно отмечается, что версия GPT-4.5 доступна только подписчикам Pro с тарифом $200 в месяц, поскольку она требует значительных затрат вычислительных ресурсов (GPU).

Для модели GPT-5 Thinking установили недельный лимит в 3000 сообщений, после чего пользователю доступна только версия GPT-5 Thinking mini. Также OpenAI работает над тем, чтобы сделать стиль GPT-5 более теплым, но не таким, как у GPT-4o, чтобы он оставался приятным для большинства пользователей и в то же время эффективным.

Источник: engadget