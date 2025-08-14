Новости ИИ 14.08.2025 comment views icon

ChatGPT возвращает выбор моделей, но не все так просто

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

ChatGPT возвращает выбор моделей, но не все так просто

На прошлой неделе OpenAI запустила новую модель ИИ GPT-5, хотя не всем пользователям она пришлась по душе. Многие жаловались, что версия GPT-5 утратила творчество и индивидуальность и стала напоминать офисного клерка. В ответ на эти жалобы компания пообещала сделать возможность выбора любимой модели. И теперь OpenAI добавила в ChatGPT новую возможность — выбирать между несколькими вариантами GPT-5, а также вернула модель GPT-4o для платных пользователей по умолчанию.

Генеральный директор компании Сэм Альтман в публикации на X рассказал, что теперь пользователи видят в селекторе моделей три режима GPT-5: Auto, Fast и Thinking.

  • Auto — это универсальный вариант, который сам определяет, когда нужен быстрый ответ, а когда стоит задействовать больше вычислительных ресурсов для более глубокого анализа.
  • Fast делает акцент на скорости ответа, даже если он будет менее детализированным. Подойдет для коротких запросов, черновиков текстов или генерации идей «на лету».
  • Thinking — наоборот, ориентирован на максимально глубокий, аргументированный и развернутый ответ, требующий больше времени и ресурсов. Идеальный вариант для сложных технических задач, работы с большим кодом или аналитических отчетов.

По мнению Альтмана, большинство пользователей захотят использовать режим Auto.

ChatGPT повертає вибір моделей, але не все так просто

Вместе с тем, модель GPT-4o, которую убрали с выходом GPT-5, теперь снова доступна в меню выбора. Альтман пообещал, что в будущем, если GPT-4o снова будут планировать убрать, пользователи получат своевременное предупреждение.

В настройках веб-версии ChatGPT появился переключатель «Показать дополнительные модели», который открывает доступ к версиям o3, 4.1 и GPT-5 Thinking mini. Отдельно отмечается, что версия GPT-4.5 доступна только подписчикам Pro с тарифом $200 в месяц, поскольку она требует значительных затрат вычислительных ресурсов (GPU).

Для модели GPT-5 Thinking установили недельный лимит в 3000 сообщений, после чего пользователю доступна только версия GPT-5 Thinking mini. Также OpenAI работает над тем, чтобы сделать стиль GPT-5 более теплым, но не таким, как у GPT-4o, чтобы он оставался приятным для большинства пользователей и в то же время эффективным.

Источник: engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Строители побеждают программистов: Microsoft рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект
Акционер судится с Apple из-за «фальшивой» презентации Siri
ИИ создал процессоры, которые хорошо работают, но совершенно непонятны
ИИ-сгенерированная музыка ворует слушателей и доходы у настоящих артистов
Apple переходит на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26
Генератор видео со звуком Google Veo 3 уже в Украине
Илон Маск обещает исправить: Grok рассказал о вспышке правого насилия при президентстве Трампа
ИИ научился писать вредоносный код, обходящий Microsoft Defender: тревожный сигнал для кибербезопасности
Илон Маск представил Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
Opera 120 получила собственный ИИ-переводчик на 40 языков и улучшение безопасности
Grok снова чудит: говорит, что его выключили за Сектор Газа, Илон Маск рассказывает о "глупой ошибке"
Mattel выпускает M3GAN? Куклами Barbie будет управлять ИИ OpenAI
Эксперт по рискам: «Лучше татуировать лицо, чем учиться программировать»
ИИ поможет создать виртуальные человеческие клетки для исследований: «90% вычислений вместо 90% экспериментов»
Новый алгоритм позволяет различным ИИ «разговаривать» между собой и работать вместе
GitHub случайно презентовал GPT-5 за день до официального анонса — известно о 4 разных версиях "самого мощного" ИИ OpenAI
«Илон Маск не использует компьютер»,— говорят его адвокаты
Компания xAI Илона Маска тратит $1 млрд ежемесячно и привлекает миллиардные кредиты из-за небольших доходов
YouTube становится генератором ИИ-видео — Google внедряет модель Veo 3 в Shorts
ChatGPT тестирует функцию «Учимся вместе» — теперь на запросы отвечаете вы, а не чатбот
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить