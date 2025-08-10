Вас услышали: OpenAI вернула GPT-4o в ChatGPT на фоне недовольства GPT-5

После запуска GPT-5 пользователи жалуются на резкое изменение тона и содержания ответов ChatGPT по сравнению с GPT-4o. OpenAI решила позволить им то, что они просят.

Ранее ITC.ua писал о жалобах пользователей, что вместо дружественного тона GPT-4o они получили сжатые сухие ответы офисного клерка, которым не хватает креативности. OpenAI не стала навязывать клиентам то, что им не нравится, и вернула GPT-4o в ChatGPT. У сообщение в X генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что компания позволит платным пользователям вернуться к предыдущей модели. Также глава компании обещает сделать GPT-5 «умнее», сетуя на технические ошибки при внедрении пятой версии.

«Мы позволим пользователям Plus продолжать пользоваться 4o. Мы будем следить за использованием, обдумывая, как долго предлагать устаревшие модели. *Начиная с сегодняшнего дня, GPT-5 будет казаться умнее. Вчера автоматический переключатель сломался и не работал в течение некоторого времени, в результате чего GPT-5 казался намного глупее. Кроме того, мы вносим некоторые изменения в то, как работает граница принятия решений, что должно помочь вам чаще получать правильную модель. *Мы сделаем более прозрачным определение того, какая модель отвечает на определенный запрос», — говорится в сообщении.

Во время запуск новой модели GPT-5 OpenAI удалила средство выбора моделей ChatGPT как таковое. Это меню ранее содержало перечень моделей для переключения. Пользователи могли выбрать GPT-4o, например, для выполнения сложных задач, или выбрать более быструю модель o4 mini для соответствующих задач. Пользователи также имели возможность переключаться между поколениями моделей. OpenAI сделала GPT-5 моделью по умолчанию, автоматически перенаправляя пользователей к различных ее вариантов для разных видов задач.

Люди, использовавшие ChatGPT для эмоциональной поддержки, были не единственными, кто жаловался на GPT-5. Один из пользователей написавший в Reddit, что отменил свою подписку на ChatGPT Plus из-за этого изменения и разочарования тем, что OpenAI удалила предыдущие модели: «Я использовал 4o для творчества и новых идей, o3 — для чистой логики, o3-Pro — для глубоких исследований, 4.5 — для написания и т.д.». Даже при условии автоматического перенаправления выбор, очевидно, сузился. Пользователи уже начали радоваться возможности «отката».