ChatGPT «засветил» чужие истории чатов — OpenAI пришлось выключить чат-бот на 10 часов, но он и сейчас работает с ограничениями

В понедельник OpenAI пришлось отключить ChatGPT на 10 часов — сейчас сервис уже работает, однако история чатов для пользователей пока недоступна.
Недавно некоторые пользователи ChatGPT обнаружили, что видят заголовки истории чужих чатов. Люди публиковали скриншоты в социальных сетях Reddit и Twitter, на которых видны боковые панели интерфейса чат-бота с историями сторонних пользователей.
И хотя на изображениях видны только заголовки, а не разговоры полностью — инцидент заставляет задуматься о том, что следует писать чат-боту.
@OpenAI Chat GPT loaded someone else’s chat history today. Complete #violation of #privacy #ChatGPT
These chat histories are not mine. pic.twitter.com/i99WuwFtAh
— Varun Giridhara (@iamvarung) March 20, 2023
Представитель OpenAI сообщил Bloomberg, что компания временно отключила ChatGPT. Вероятно, проблему вызвала ошибка в программном обеспечении с открытым кодом, которую еще не назвали.
Работу чат-бота возобновили через 10 часов, однако история чатов на момент написания статьи все еще не была доступна. OpenAI опубликовала сообщение на боковой панели о том, что «работает над скорейшим восстановлением этой функции».
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Источник: Engadget