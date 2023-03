ChatGPT «засветил» чужие истории чатов — OpenAI пришлось выключить чат-бот на 10 часов, но он и сейчас работает с ограничениями

В понедельник OpenAI пришлось отключить ChatGPT на 10 часов — сейчас сервис уже работает, однако история чатов для пользователей пока недоступна.

Недавно некоторые пользователи ChatGPT обнаружили, что видят заголовки истории чужих чатов. Люди публиковали скриншоты в социальных сетях Reddit и Twitter, на которых видны боковые панели интерфейса чат-бота с историями сторонних пользователей.

И хотя на изображениях видны только заголовки, а не разговоры полностью — инцидент заставляет задуматься о том, что следует писать чат-боту.

@OpenAI Chat GPT loaded someone else’s chat history today. Complete #violation of #privacy #ChatGPT

These chat histories are not mine. pic.twitter.com/i99WuwFtAh

— Varun Giridhara (@iamvarung) March 20, 2023