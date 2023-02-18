Чатбот ChatGPT заработал в Украине

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, чатбот на базе искусственного интеллекта ChatGPT теперь доступен в Украине. По его словам, команда Минцифры долго работала над тем, чтобы это стало реальностью. Этому предшествовали официальные письма, звонки и встреча с руководством.

Напомним, месяц назад OpenAI заблокировала ChatGPT в Украине, чтобы «не нарушить санкции, которые с 2014 года распространяются на аннексированный Крым/«ЛДНР». При этом блокировалась работа по всей территории Украины, а не только в оккупированных россией регионах. Теперь эта несправедливость исправлена. О чем и сообщил министр.

«Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных россией территориях. Чтобы враги не использовали её для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян», — отметил Михаил Федоров.

Глава мин цифры поблагодарил компанию OpenAI «за правильное и вполне логичное решение». Дополнительно он поблагодарил Тимофея Милованова за помощь в достижении этого результата.